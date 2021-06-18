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護理師沒幫病患刷馬桶遭投訴　同行做44年嘆：疫情2年讓她後悔

記者黃翊婷／綜合報導

在台北市和平醫院專責病房工作的周姓護理師日前於臉書社團PO文感嘆，同事因為沒有進去刷馬桶，被病人打去1922投訴，「住在病房裡呼叫鈴不是服務鈴！」真心希望大眾不要把「挺醫護」這句話當成臉書換頭貼、嘴巴說說就行。文章PO出之後，一名從事護理工作將近44年的護理人員感嘆，疫情爆發後，將近2年的時間已經耗盡她的工作熱忱，甚至產生後悔選擇這條路的念頭。

▲▼ 。（圖／周護理師授權使用）

▲護理師和同事們不只汗流浹背，臉頰上也滿是口罩壓痕。（圖／周護理師授權使用）

周姓護理師15日在臉書社團《靠北登山大小事》發文，分享工作上遇到的挫折，雖然有些病人痊癒出院時，醫師和護理師會真心感到高興，但也有人出院後只讓他們覺得「你終於滾出去了」，「住在病房裡呼叫鈴不是服務鈴，可能要拔個點滴得等上半天，更別提按鈴要求我們去幫你掃廁所這種事」，因為她的同事沒有進去幫忙掃廁所，竟然被病人打到1922投訴。

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周姓護理師認為，自從雙北升級三級那天開始，她跟家人就不知道何謂自由，孩子更是整整一個月都沒出過家門，先生也只出去過3次，還是為了採買，而在三級警戒下，很多措施其實不夠完善，但大家自己可以選擇要在疫情之下怎麼生活，「我可以告訴大家被關在醫院的滋味，我們會盡所能照顧病人疾病上的需求，但不是生活上的需求，一旦確診，就是完全的失去自由。」

「『挺醫護』這句話不是臉書換換頭貼、嘴巴說說就行。」周姓護理師呼籲，民眾可以選擇當一個自律、願意為他人著想的人，如果什麼事都要明確列出限制才知道不能做，「那跟野獸有什麼不同？」萬一堅持外出亂跑後確診，到時挨罵就不要抱怨。

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家。（圖／記者李毓康攝）

▲醫護人員為長者施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

而對於民眾疑惑疫情期間到底能不能上山，熱愛登山的周姓護理師也提出另一種觀點，她認為，大家想到的可能只有群聚、染疫等問題，但在被疫情搞翻的戰場裡，假如有人在山上發生意外，肯定要動員大批警消救援，這可不是去菜市場或超市發生意外2分鐘就能解決的事，「在山上出事得動員多少人力、多少時間？什麼時候做什麼事，不要節外生枝，不是很好嗎？」

周姓護理師這篇文章日前授權《ETtoday新聞雲》報導，原PO文至今仍吸引許多網友熱議。不少家中有醫護人員的網友紛紛留言力挺，「一樣是醫護家庭，感同身受」、「我家也有醫護人員，很能體會妳說的所有」。

還有一名自稱從事護理工作將近44年的護理人員感嘆，這篇文章寫出護理人員的共同心聲，「我身處重症醫院胸腔內科，又住在新北熱區中和，天天在兩疫區間奔波」，疫情爆發後，將近2年的時間已經耗盡她的工作熱忱，病患沒減少，病毒依然肆虐，原本規律的生活全被打亂，身心真的都很疲累，甚至讓她產生後悔選擇這條路的念頭。

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