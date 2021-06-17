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桃園第2輪目標「接種至79歲長者」　巨蛋站10注射線單日施打2千人

▲桃園市長鄭文燦17日視察市府增設的桃園巨蛋接種站，向等候長者問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日視察市府增設的桃園巨蛋接種站，向等候長者問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市擴大疫苗接種進入第三天，市長鄭文燦視察後表示，考量部分接種站人潮較多，除既有的25處社區接種站外，今日增設桃園巨蛋體育館與中壢龍岡國中2個社區接種站，其中桃園巨蛋體育館站開設10條接種線，預計一天可接種2000人次，能有效舒緩人流；高齡長者疫苗接種計畫是中央與地方防疫團隊的共識，市府各單位努力展現照顧長者、保護長者之決心，也是疫苗普及化第一步；期望日後能讓長者接種計畫更順利，達成精準、友善、有序三大目標。

▲桃園市長鄭文燦17日視察市府增設的桃園巨蛋接種站，長者在寬闊明亮體育館內等候接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市長鄭文燦17日視察市府增設的桃園巨蛋接種站，長者在寬闊明亮體育館內等候接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦另強調，桃園市第一輪高齡長者疫苗接種出席率，比中央原預估高出近三成，在疫苗不足的情況下，接下來桃園預計開放接種至79歲長者施打，期待中央在下一輪疫苗配賦，依序下修年齡擴及更多長者，以達成疫苗普及與施打目標。

市長鄭文燦17日上午前往桃園巨蛋體育館、龜山區壽山高中與蘆竹區南崁高中視察疫苗接種站，鄭文燦指出，今天為高齡長者接種疫苗第三天，桃園巨蛋體育館站1樓迴廊設置行動不便者接種專區，提供友善接種環境，有需求者可由巨蛋體育館東大門進入，接種完成後，家屬可在北門接送；其餘接種者則由巨蛋體育館東大門進入至地下1樓主場區接種，接種完成休息後，再由西門離開。桃園巨蛋體育館周邊停車格及田徑場草皮皆開放民眾停車，中央廣場則規劃為身障朋友停車空間。

▲桃園市壽山高中接種站，現場採取宇美町式注射疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市壽山高中接種站，現場採取宇美町式注射疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，為提供便利服務，全市疫苗接種站都提供友善、人性化服務，包括等待區設置帳篷、提供充足座椅、復康巴士、疫苗接種計程車與輪椅借用等服務。另外，壽山高中接種站還安排相聲表演，舒緩長者等候接種疫苗緊張心情，部分接種站採用宇美町式施打，讓長者更方便，大幅提高接種效率。

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