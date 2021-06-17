台南無新增本土病例　醫院病患、家屬快篩4036人次全部陰性

▲台南市長黃偉哲指出，台南市目前完成39680人施打疫苗，中央17日將再配發31700劑AZ疫苗，將儘速配合供符合施打條件市民施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心17日公布全國新增175例本土確診病例，台南無新增本土個案，市長黃偉哲指出，16日台南施打疫苗人數16076人，12-16日共39680人完成施打，中央17日將再配發31700劑AZ疫苗，將儘速配合供符合施打條件市民施打。

黃偉哲市長表示，17日台南再獲配31700劑疫苗，85歲或75歲以上持重大傷病卡或原住民的長者在6月20日前都施打得到，若還有餘裕會再往下延伸到84歲的長者，接下來也將啟用5處的施打站，符合疫苗施打資格的長者的人數，每天分別施打幾劑，也預估施打幾劑。黃偉哲說，新配發疫苗17日早上已經收到了中央配發的31700劑疫苗，這部分整理好18日就可以施打，市府會好好加以運用。

衛生局長許以霖指出，台南市這波符合85歲或75歲以上持重大傷病卡或原住民的長者39000多接近4萬人，目前打了11450人，約3成左右，預計這波的長者施打情況，因有些長者在家不願意出來施打，預計施打率會在5成到6成之間，台南市的長者非常配合防疫，出來施打的意願都滿高的，在這波到6月20日之前，台南市疫苗劑量是足夠，符合第1波施打對象，都能打好打滿。黃偉哲說，目前11450人，並不包含機構內的長者和洗腎患者，包括長照中心和護理之家這些長者部分。

台南市衛生局指出，為讓市民朋友盡快施打疫苗，16日單日台南已完成16076人接種，自12日展開施打作業至16已完成39680人施打。中央17日將撥配台南市31700劑AZ疫苗，加上12日獲配的56000劑，共有87700劑AZ疫苗，目前施打對象為第1至3、5類人員、85歲以上、75歲以上領有重大傷病卡或具原住民身分長者，以及洗腎病患接種，依施打情形會陸續加入其他施打對象，並規劃相關施打環節，儘快讓台南市民全體都能接種。

此外，為保護醫療人員及維持台南市醫療量能，市府免費提供醫院抗原快篩試劑，針對所有住院病人及1位陪病家屬皆提供公費篩檢，5月20日至6月15日共提供8923組試劑，已篩檢4036人次，其中11位抗原陽性，經PCR檢測均為陰性；另外，醫院也持續針對高風險員工定期篩檢，台南市14家責任醫院及嘉南療養院住院病人篩檢率於5月27日已達100％。

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