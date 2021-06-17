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博物館內唐代陶俑「長出白毛」　網笑：這貂皮大衣不錯

▲遊客發現乾陵博物館內陶俑身上長出白毛。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲遊客發現乾陵博物館內陶俑身上長出白毛。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

一名遊客近日在參觀陝西咸陽乾陵博物館時發現，玻璃窗內的唐代陶俑竟然長出一層白毛，在網路引起熱議。有網友稱，「唐陶彩繪胡人俑」長滿小絨毛，在光線的照射下好像一隻「金絲猴」，也有網友揶揄，「這件貂皮大衣真不錯。」

▲「唐陶彩繪胡人俑」身上長滿白色小絨毛。（圖／翻攝紅星新聞）

▲「唐陶彩繪胡人俑」身上長滿白色小絨毛。（圖／翻攝紅星新聞）

《澎湃新聞》報導，乾陵博物館16日在微博回應稱，陶俑出現此類現象與墓葬埋藏環境有關，初步判定陶俑表面白色絨狀物為「可溶鹽析出」。為明確病害原因，專家將進一步進行科學分析檢測，及時啓動病害治理工作，制定科學合理的保護方案。

對於館內文物出現異常被遊客發現，外界質疑，館方作為大陸全國重點文物保護單位，尚不能斷定管理人員是否疏忽大意，但至少顯示出不夠「用心」。

乾陵博物館副館長表示，該文物遇到天氣、溫度變化等原因，會出現鹽析，「文物已經撤展，現在在文物修復室裡做了處理、養護，已聯繫相關文物專家，將對文物進一步檢查。」

▲乾陵內的「唐陶彩繪胡人俑」長出白毛，館方人員解釋或為「可溶鹽析出」所致。（圖／翻攝紅星新聞）

▲乾陵內的「唐陶彩繪胡人俑」長出白毛，館方人員解釋或為「可溶鹽析出」所致。（圖／翻攝紅星新聞）

網友看到「長毛」陶俑後，紛紛在網路上腦補調侃，「可能是怕凍壞了，所以給弄了一件貂皮大衣」：「可能是因為展櫃環境潮濕，陶俑裡面的鹽析出導致」；「像極了金絲猴」。

據了解，乾陵是唐高宗李治和女皇帝武則天的合葬陵，博物館內藏有「唐墓文物三絕」，唐墓壁畫、石槨線刻畫及唐三彩，以及表現出唐代工藝價值的金銀玉器和銅鏡。

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