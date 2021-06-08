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太原龍泉寺金棺出土12年終解密　2層錦囊內藏23顆舍利子

▲五重棺槨最內部是用蝴蝶結綁定的金棺。（圖／翻攝新華網）

▲五重棺槨最內部是用蝴蝶結綁定的金棺。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

山西太原龍泉寺神秘地宮2008年出土一具套有石、木、銅、銀、金的「五重棺槨」，其中又以金棺最受矚目。不過，這具金棺整整12年沒有開啟，替它套上一層神秘面紗。原來，金棺上一條綁著蝴蝶結的唐朝絲帶，令研究人員傷透腦筋，為避免開棺時破壞千年國寶，最後，在中外科學家利用現代科技維持韌性，才讓金棺內的秘密呈現在世人面前。

▲龍泉寺地宮內的石函。（圖／翻攝新華網）

▲龍泉寺地宮內的石函。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，太原龍泉寺石函從外形、紋飾以及棺槨的放置順序，都與陝西法門寺的佛指舍利極為相似，因此，專家們推斷金棺內存放著佛舍利。借助一種類似於X光的專業透視設備，專家發現，金棺內有舍利狀物體。

據了解，「五重棺槨」是由工人在太山龍泉寺挖掘消防蓄水池時，在地宮中發現。考古人員挖掘後確認，這座神秘地宮是一處佛塔遺址，僅殘留塔基，塔基中下方是用砂石砌築的六邊形地宮，裡面裝著一個由石函、木槨、銅槨、銀槨、金棺層層相套的寶函，為典型的唐代佛舍利瘞（埋）形制。

不過，金棺出土時，考古專家建議，「其他地方出土的金棺，要麼沒有絲綢包裹，要麼絲綢已經腐爛，保存完好的唐朝的絲帶纏繞金棺，還是第一次發現。」金棺上的千年絲帶在歲月摧殘下已不經一碰，成為開啓金棺的最大難題。

▲山西太原龍泉寺。（圖／CFP）

▲山西太原龍泉寺。（圖／CFP）

對此，大陸國家文物局專家組利用科技增強絲帶的韌性和彈性，從金棺較小的一邊，將絲帶整體脫下來，專家表示，「距今1300多年的唐代絲帶，材質非常酥脆，一動就碎了，增加絲帶的彈性後，便可在保持色澤、蝴蝶結原形態的情況下，把纏繞金棺的絲帶取下來。」

▲舍利子用兩層錦囊包覆。（圖／翻攝央視）

▲舍利子用兩層錦囊包覆。（圖／翻攝央視）

謎底揭曉後，山西省太原市太山博物館於2020年底正式將石函、木槨的鎏金銅飾、銅槨、銀槨、金棺對外展出，解開外界對於「金棺」出土後12年未開棺的疑惑。
 

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