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11.42億！　清乾隆有鳳來儀轉心瓶刷新全球最貴瓷器紀錄

▲清乾隆有鳳來儀轉心瓶以11.42億元新台幣成交，刷新全球最貴瓷器紀錄。（圖／翻攝新京報）

▲清乾隆有鳳來儀轉心瓶以11.42億元新台幣成交，刷新全球最貴瓷器紀錄。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

北京保利集團昨（8）日舉行2021春季拍賣會，在「禹貢II—乾隆御製洋彩雕瓷有鳳來儀大轉心」 專場中，這件乾隆皇帝祝賀母親60歲大壽獻上的雙螭耳大轉心瓶，以8000萬元人民幣（約3.4億元新台幣）的價格授權起拍，最終以2.31億元（約9.89億元新台幣）落槌，2.6565億元（約11.42億元新台幣）成交，刷新「北宋汝窯天青釉洗」的成交紀錄，成為全球最貴瓷器。

▲清乾隆《欽定補刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷》。（圖／翻攝中新網）

▲清乾隆《欽定補刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷》。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，轉心瓶以咨詢價上拍，現場以8000萬元（人民幣，下同）起拍後，有買家直接加價到2億元，經十餘分鐘競價，最終以2.31億元落槌；按15%傭金計算，最終成交價為2.6565億元。

這件「有鳳來儀、百鳥朝鳳圖」雙螭耳大轉心瓶以雕瓷鳳紋為主題，圍繞祥雲、山石草木、溪流，腹部各式鏤空之中可觀繪於內膽之中的各式「飛鳴宿食」成雙成對瑞鳥，底落罕見「乾隆年制」礬紅四字款。

專家評析，有鳳來儀轉心瓶集軋道、洋黃、果綠、礬紅、金彩、松石綠釉、胭脂紅料彩、藍料彩、雕瓷、鏤空、轉心等多種工藝，畫面繁復而不雜亂，主題為「有鳳來儀」，從瓶身旋轉觀視內膽，亦有「百鳥朝鳳」之意，工藝價值極高。

▲清乾隆御製青白玉填金王獻之《中秋帖》暨《洛神賦十三行》插屏。（圖／翻攝新京報）

▲清乾隆御製青白玉填金王獻之《中秋帖》暨《洛神賦十三行》插屏。（圖／翻攝新京報）

此外，在其餘專場也紛紛刷新不少拍賣紀錄。其中，清乾隆《欽定補刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷》拍出2.415億元人民幣，刷新中國緙絲作品拍賣紀錄；清乾隆御製青白玉填金王獻之《中秋帖》暨《洛神賦十三行》插屏，以2817.5萬元成交，成為全球第二高價插屏。

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