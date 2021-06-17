愛國同心會長染疫亡！　秘書長張秀葉也確診

▲愛國同心會秘書長張秀葉也確診。（圖／資料照）



實習記者周依儒／綜合報導

愛國同心會會長周慶峻16日因新冠肺炎病逝，民進黨前議員王浩宇也指出，愛國同心會內部有多人確診，恐怕「快要滅團」。此一消息也引起中國黨媒《環球時報》報導，並指出多年來長期追隨周慶峻的愛國同心會秘書長張秀葉，同樣也染疫。

根據《環球時報》報導，周慶峻過世後他們致電張秀葉，張秀葉指出，她在2018年參選議員時，周慶峻曾為其舉辦餐會，但台北地院在今年5月18日卻以此行為犯下「行求不正利益罪」為由，判處張秀葉3年5個月、周慶峻3年6個月的刑期，並褫奪公權3年；但在判決結果出爐同日周慶峻就發現自己確診新冠肺炎，「第四天醫生就告訴我，他的肺已經白了。」

▲張秀葉上月遭台北地院判刑3年5個月、褫奪公權3年。（圖／資料照）



張秀葉難過表示，近一個月來，他和周慶峻每日都視訊報平安，但由於周慶峻戴著氧氣罩，因此兩人只能透過紙筆交流，「有醫生跟他講，你面前有一座大山，你可能翻不過去，他心裡明白自己可能會遭遇不幸，就經常拜託我要繼續戰鬥，把事業繼續下去。」

隨後，張秀葉通哭失聲指出，由於她上月22日開始咳嗽，2天後就確診新冠肺炎，周慶峻在昨（16）日早上還交代她等到身體好一點時，就要趕緊帶大家到中國打疫苗，因為台灣根本沒有疫苗可以打；張秀葉氣憤道，「周會長的不幸，完全就是被民進黨當局錯誤的防控措施耽誤了」，像她病症較輕，就只能住進防疫旅館「自生自滅」，沒有醫生、沒有藥、呼吸不到新鮮空氣，要看病還得預約，就算來看你也只是電話詢問症狀再配藥給你，「所以島內很多人說住進防疫旅館等於住進殯儀館」，而張秀葉也在自己的臉書上發文寫下染疫後的治療過程，不過內容和電話中闡述的大同小異。

▲愛國同心會會長周慶峻染疫病逝。（圖／翻攝自周慶峻臉書）

報導指出，張秀葉現在已被允許回家隔離，除了有點咳嗽外一切都好，身體也逐漸回復，「我在六月一日回來了，终於吸到新鮮空氣了，也見到陽光了，心情馬上好起來了，病也慢慢好起來了，現在略有咳嗽，其他都好，我是死裡逃生，又活過來了。」