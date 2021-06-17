她1人染疫「3家族累計14確診」！　女兒公公、唸國小姪子也確診

▲▼花蓮縣政府17日召開防疫記者會。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府，下同）

記者戴若涵／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增175例本土，其中2例在花蓮。花蓮縣長徐榛蔚召開防疫記者會說明個案情況，表示今日新增的2名個案均為案13195(崇德家族群聚案)的延伸，並公布確診者足跡。

案13195為家住秀林崇德的40多歲女性，10日出現喉嚨痛、鼻塞、咳嗽等症狀，13日經快篩後呈現陽性，進行PCR採檢確診，Ct值為20，由於她與家人都住附近、交往十分密切，截至16日為止，造成3家族12人確診(小姑家2人、二女兒家7人、三女兒家3人)，今日再新增2例，分別為二女兒公公(案13569)、二女兒姪子(案13570)，累計3家族14人染疫。

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花蓮縣衛生局長朱家祥指出，案13569為58歲男性，是案13195二女兒(案13368)的公公，平時跟妻子、二兒子、二媳婦、2名孫子同住，平時打零工為生，受疫情影響已1個月沒工作，在家幫太太養雞，本身身體狀況不錯，沒有慢性病史，有抽菸、喝酒、吃檳榔等習慣，因家人確診13日前往崇德集會所進行篩檢，呈現陰性，15日進行核酸檢測，Ct值為39.2，16日再二度採檢，Ct值35確診。

案13569則為案13195二女兒的姪子，為10多歲的國小生，5月19日全國停課後就在家遠距上課，曾跟嬸嬸(案13368)、堂妹(案13304)在家中共餐，15日於部立花蓮醫院採檢，Ct值41.2，16日進行二度採檢，Ct值34.6確診，由於停課後都在家中遠距課程，足跡相對單純。