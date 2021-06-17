老公先確診...基隆婦採檢陰居家隔離　身體不適就醫也染疫

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（17日）公布國內新增本土個175案例，確診個案新增19例死亡；基隆市增2例，累計共269人染疫。2例確診個案中，70多歲女性為案9723的妻子，匡列居家隔離，因身體不適確診；另1名60多歲女性，因身體不適自行就醫，經採檢確診。

林右昌表示，17日CDC公布基隆2例確診個案，（案13578）70多歲女性，為案9723的妻子，6/4日接觸者採檢陰性，匡列居家隔離，身體不適就醫，經採檢確診，已收治醫院，疫調中；（案13641）60多歲女性，身體不適自行就醫，經採檢確診，已收治醫院，疫調中。

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基隆市政府表示，截至6/17日確診者分佈行政區統計：中正區：22人、七堵區：32人、暖暖區：23人、仁愛區：51人、中山區：62人、安樂區：58人、信義區：21人，共計269人。

▲6月17日基隆公布2例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

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