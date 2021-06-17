LIVE／北市增34例！長者接種AZ疫苗後猝死　柯文哲最新說明

我國新冠肺炎（COVID-19）今年5月急速升溫，疫苗人人搶打，但開放施打這幾天，陸續傳出猝死案例，民眾紛紛關係，有投保「疫苗險」的話，能不能涵蓋在理賠範圍，以及若還沒投保「疫苗險」卻不幸身故的話應怎麼辦？對此，保險達人劉鳳和表示，「疫苗險」並非身故就能理賠，要符合保單規定才行，但還有一個替代方案。