LIVE／新北今增87例「3長者打AZ爆猝死」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增175例COVID-19本土確定病例，另確診個案中新增19例死亡。今天新增案例中，以新北增加87例最多，另外，新北市3名長者接種疫苗後過世，新北市長侯友宜召開防疫記者會說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

新北市15日起為85歲以上長者、長照機構及洗腎患者陸續施打AZ疫苗，截至昨天已有3人接種疫苗完後過世。侯友宜上午受訪時表示，詳細死因有賴檢調詳查，希望釐清後讓民眾了解；至於是否影響民眾接種意願？侯友宜則說，看不到影響，目前大概都還蠻踴躍的，一直保持6成左右。

指揮中心表示，個案分佈以新北市87例最多，其次為台北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及台中市各2例。其中雙北地區以外縣市54例中，53例為已知感染源、1例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增19例死亡個案，共計為男性11位、女性8位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月8日至6月12日，確診日介於5月15日至6月14日，死亡日介於6月8日至6月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計973,215例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含951,005例排除)，其中13,584例確診，分別為1,161例境外移入，12,370例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計94例移除為空號；確診個案中497例死亡。

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）