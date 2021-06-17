長者打疫苗猝死頻傳　林靜儀：除非不出門「一感染死亡率25%」

▲85歲以上長者施打AZ疫苗。（非當事人圖／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

全國自15日起施打日本提供的AZ疫苗，然而兩天下來傳出至少14人在接種疫苗後死亡，引起民眾憂心。對此，民進黨前立委林靜儀根據前副總統陳建仁提供的統計資料，17日在臉書指出，「我無法保證疫苗絕對安全。但是感染武漢肺炎絕對不安全。」

林靜儀表示，死亡個案是否為疫苗導致，尚待專家會議分析，不過，科學上常常強調「跟什麼比」，所謂危險性，必須思考「相對危險性」。根據陳建仁提出的統計，2021年4月20日至6月13日因感染新冠肺炎死亡的分層統計，80歲以上染病致死率是26.9％。

林靜儀說，這批疫苗六都大約配發20多萬劑，以三分之二發放長輩接種，接種一半來算，6萬除以等於0.02％。「除非未來一年長輩不出門，而且他們的家人也不出門、醫療社福人員也不出門、看護移工也不出門，不然長輩只要感染，就是四分之一死亡風險」。

「不然，就是在所有會跟長輩接觸的人都還沒完成疫苗接種之前，幫長輩建立一個與世隔絕的環境。」林靜儀表示，再提供另一個參考背景資料：依據內政部2016年年齡別死亡數，75歲至89歲死亡者7萬2807人；平均每日有199.5名75歲至89歲各種原因導致知死亡。

但林靜儀也說，疫苗接種後是否同年齡層死亡率增加，可能要比對同年齡層、同月份或同季死亡，會比較準確。

林靜儀表示，以上這些都是非常粗糙的資料比對方式，還待更多細緻的分層比較或國外數字參考；而她我只建議大家記得一個數字：四分之一，哪一個風險比四分之一低，或是你有絕對自信可以避開那四分之一，你就幫長輩決定哪個。

▼林靜儀上傳陳建仁提供的統計數據。（點圖可放大／翻攝自Facebook／林靜儀醫師）