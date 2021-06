影／緬軍燒村200房秒化灰燼　濃煙烈火遭NASA衛星偵測

▲當地村民隔日返家,火勢仍蔓延。(圖/路透)

實習記者徐于文/綜合外電報導

緬甸中部一座村莊16日遭大火焚燒,當地村民指控,軍方安全部隊與示威者爆發衝突,事後竟朝村莊縱火,造成至少2名老人不幸死亡、逾200戶民房燒成灰燼,軍方國營媒體卻反駁指控,大火是由「恐怖份子」引發,與軍政府無直接關係。

據《路透社》報導,緬甸馬圭省(Magway)約800村民的金馬村(Kin Ma)15日晚間發生大火,大多村民當下逃離家園,躲藏附近樹林,而16日返家查看時,發現全村只剩約30棟民房,其餘200棟被燒成灰燼,火勢之大更足以被美國航空航太總署(NASA)衛星偵測,時間紀錄為15日晚間9時52分。

“Reports that the junta has burned down an entire village in Magway, killing elderly residents, demonstrate once again that the military continues to commit terrible crimes and has no regard for the people of #Myanmar."

Dan Chugg, British Ambassador pic.twitter.com/Rho9xbqJ8w