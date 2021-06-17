影／緬軍燒村200房秒化灰燼　濃煙烈火遭NASA衛星偵測

▲當地村民隔日返家，火勢仍蔓延。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

緬甸中部一座村莊16日遭大火焚燒，當地村民指控，軍方安全部隊與示威者爆發衝突，事後竟朝村莊縱火，造成至少2名老人不幸死亡、逾200戶民房燒成灰燼，軍方國營媒體卻反駁指控，大火是由「恐怖份子」引發，與軍政府無直接關係。

據《路透社》報導，緬甸馬圭省（Magway）約800村民的金馬村（Kin Ma）15日晚間發生大火，大多村民當下逃離家園，躲藏附近樹林，而16日返家查看時，發現全村只剩約30棟民房，其餘200棟被燒成灰燼，火勢之大更足以被美國航空航太總署（NASA）衛星偵測，時間紀錄為15日晚間9時52分。

“Reports that the junta has burned down an entire village in Magway, killing elderly residents, demonstrate once again that the military continues to commit terrible crimes and has no regard for the people of #Myanmar."

Dan Chugg, British Ambassador pic.twitter.com/Rho9xbqJ8w — National Unity Government Myanmar (@NUGMyanmar) June 16, 2021



國營緬甸國家電視台（MRTV）卻報導，金馬村起火歸咎於40名「恐怖份子」，並非軍政府所致，反政府媒體「刻意敗壞軍方名聲」。軍方安全部隊也否認縱火，甚至將火災歸咎少數民族羅興亞人（Rohingya）。

路透社無法獨立核實起火原因，軍方發言人也拒絕對此置評。

居民拍下的照片顯示，整座村莊瀰漫煙霧，白色餘燼也在地面持續燃燒，燒焦木板、金屬板、磚塊、鍋子散落全村，只剩幾棵大樹沒有倒下。

▲大火近乎夷平整座村莊。（圖／路透）

一名協助疏散志工表示，2名年邁遇難者來不及逃離家中，不幸被大火燒死，村民在隔日返家時，發現死者屍體。

英國駐緬大使查格（Dan Chugg）在推特發出聲明，「緬甸軍方燒毀馬圭省整座村莊，殺害無辜長者，再度顯明，軍方無視人命，犯下的可怕罪行。」

西方國家大力譴責軍政府武力鎮壓示威者行為，但聯合國與「東南亞國家聯盟」遲遲無法採取聯合立場，向軍方領導人施壓。據人道組織「政治犯援助協會」，軍政府已殺害約865名平民，不過軍方對死亡數字仍持異議。