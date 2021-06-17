2萬人讚爆！新竹年輕人衝全家做一件事　外送員感動尋人：謝謝你

▲外送員風吹日曬、四處奔波十分辛苦。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

疫情期間，許多民眾居家防疫避免外出，因此都會叫外送。而新竹市熊貓（foodpanda）一名外送員分享送餐時遇到的感動事情，讓他PO文想要找到這名好心的年輕人，此文獲得超過2萬人按讚。

這名外送員近日在「新竹大小事」臉書社團說，因疫情的關係，他選擇在通風良好的鐵道路附近野餐，「一名年輕人看到我在吃東西，跑去全家買一瓶飲料給我，跟我說辛苦了。」他表示，雖然不知道你是誰，但如果你看得到的話，「我想再跟你說一聲謝謝」。

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原PO也補充說，其實就是有感而發，想謝謝那位年輕人，沒想到竟然讓大家熱烈迴響，這裡代表所有的外送員謝謝各位，真的很感動。

▼外送員風吹日曬、四處奔波十分辛苦。（示意圖／記者周宸亘攝）



對此，許多網友留言，「真的很謝謝你們！在這段時間，幫忙我們這樣外送任何物品、食品，你們也是很了不起的英雄！辛苦你們了，向你們致敬！感謝～～～」、「防疫期間，我每天待在家吃外送，真的很感謝有你們送好吃的食物給我們。」

還有人說，因疫情的關係這陣子常叫熊貓，「每次我都會給一點點小費，因為我覺得他們很辛苦，無論天氣如何，都要辛苦接單送貨，尤其是現在很多場所不外借廁所，真的是難為了他們。你們辛苦了，謝謝。」