打麻將疑詐賭　她被膠帶蒙眼「快刀戳指縫」凌虐5小時

▲11惡煞懷疑遭詐賭，用膠帶蒙眼並「快刀戳指縫」逼被害人承認還錢。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

呂姓男子和管姓女子日前到台北市一處民宅打麻將，懷疑同桌1對男女詐賭，竟找來兄弟輪番上陣逼簽總共5百萬元的本票，其中女被害人堅持清白，慘遭膠帶蒙眼、綑綁手腳，還被抓著手放桌上，讓黎姓男子用刀子在指縫間輪流戳刺，2名被害人遭凌虐5小時獲釋，台北地檢署17日依強盜罪起訴呂、管等10名男女，另案通緝黎男。

這起詐賭疑案發生在2021年2月農曆春節期間，呂男、管女和被害的張男、鍾女分頭前往萬華區的民宅，4人打1底3千元的麻將，從早上10點打到晚上6點左右，呂、管各輸了2萬多元，正在懊惱的時候，管女聲稱看到「鍾女偷塞牌給張男」，懷疑鍾、張詐賭，管女當場埋怨抽頭的房東竟找來這種牌咖，並由呂男打電話找兄弟到場主持公道。

張男因為身不好，心臟裝了支架，從頭到尾不敢反抗，鍾女則是堅持沒有詐賭，2人仍被陸續到場的男男女女逼著，拿出身上5萬多元的現金，揪賭的房東兒子也借了5萬元，都給呂男當賠償，另外共簽下500萬元的本票和借據，分別交給呂、管。

可是一幫惡煞拿到票仍不甘心，希望拿到現金，鍾女堅持不從，被用膠帶矇住雙眼、手腳，揚言要帶到山上去處理，疑有竹聯幫背景的黎姓男子更拿出刀子，朝被壓在桌上的鍾女手指縫間，輪流戳刺，期間還真的劃傷鍾女手指，另外有人潮鍾女呼巴掌，甚至拿平底鍋毆打鍾女。

鍾女忍不住手指流血疼痛、身上多處瘀傷，同意和呂男分別打電話，匯了總共14萬多元到指定帳戶，並約好下次見面付清款項的時間，鍾女和張男從晚上7點多，遭凌虐到深夜12點多才重獲自由報警處理。

管女和呂男到案仍堅稱遭詐賭，但無法證明，而後來到場的8名男女則聲稱只是去幫忙協調詐賭糾紛，都否認有對被害人施以暴力，檢察官調查後，仍根據被害人和證人指述，依強盜罪起訴管、呂等10人，至於抽頭提供場地的房東另案偵辦賭博罪，同時通緝對被害人快刀戳指縫的黎姓男子。

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