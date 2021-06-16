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假職福會騙機票轉賣　半年詐4679萬全賠光「只想存錢開旅行社」

▲▼飛機（圖／取自免費圖庫pexels）

▲梁姓男子佯稱幫公司同事買出差、旅遊機票，大量騙票後轉賣，被依詐欺、偽造文書判刑。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

梁姓男子佯稱代表公司職福會，向多家旅行社簽購買打折機票，然後對外轉售，原本想賺差價存錢開旅行社，卻因現金周轉等問題，半年就吃不消自首，至少有3間旅行社共被騙超過4679萬元的機票，梁男先前已陸續被依詐欺、偽造文書判刑，被害的格致旅行社另外告梁男涉嫌妨害信用，因後來雙方和解撤告，台北地檢署處分不起訴。

根據判決指出，梁男大學念的是日文，原本在台北市某數位公司擔任語言顧問，從事教學與課程銷售工作，他一直想自己開旅行社，但是缺乏資金，決定偷刻公司章，以公司職福會代表的名義，找旅行社談合作，佯稱要幫公司員工代訂員工旅遊、出差機票，並簽約以按月或隔週定期切票，機票行程涵蓋歐亞等多國。

梁男就從2019年5月開始，長期向格緻、喜鴻、五福等旅行社取得便宜機票，同時又以這些旅行社的名義，向外兜售機票，剛開始梁男都是以實體票交易，後來因為現金週轉吃緊，改成收錢後，請買家自己去旅行社拿票，他再把錢匯給旅行社，但是因為賣出的機票都是團體票、套票，為了市場競爭，無法抬高價格，結果到2019年底，完全周轉不過來，梁男在2020年1月16日主動向彰化地檢署自首。

檢方清查後發現，他在半年內，騙了格緻3387萬元的機票、喜鴻57萬元、五福1235萬元，依詐欺、偽造私文書等罪起訴後，先後由台北地院判刑1年6個月、緩刑5年，彰化地院判刑10個月、沒有緩刑，其中彰化地院案件現正上訴二審中。

其實全案受害的不只旅行社，還有向他買機票的其他公司行號，因為拿不到機票，找上旅行社，甚至質疑旅行社拿了錢不給票涉嫌詐欺，其中格致旅行社不甘心無端賠錢還挨告，另外向台北地檢署控告梁男涉嫌妨害信用，不過偵查中又和解當庭撤告，北檢因此處分不起訴，而梁男也早已因本案失去原本的數位公司工作，現在只能靠打零工生活。

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