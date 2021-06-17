台灣下水道2處偵測出新冠病毒　許以霖：這2處都不在台南

▲台南市衛生局長許以霖說，下水道監測點是中央的權責，陳時中部長所提有2個地方有，都不在台南市，CT值很高也不具傳染力。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心陳時中部長日前提及台灣下水道已有偵測出2處檢出新冠病毒，檢測出來的CＴ值都很高，約33-37，但病毒不具傳染性，台南市衛生局長許以霖指出，中央未在台南設監測，這2處都不在台南，且ＣＴＣＴ值很高也不具傳染力。

據了解，中央監測下水道的意義主要在蒐集集水區可能的確診者，可以根據流域分布來做採檢，外界關心中央是否在台南幾處集中檢疫所及新冠專責病房的大型醫院的下水道，是否有做新冠病毒的監測？這項作為屬地方或中央CDC的權責？目前是否有監測的結果，若有新冠病毒出現，該如何因應？

黃偉哲市長表示，對於污水下水道的病毒量的檢測，始自於2003年的SARS期間，那時候在香港有傳出SARS病毒，曾經循著下水道能夠進入其他家的家戶，所以一個集合住宅的下水道裡面，或是衛生管線裡面，查到了SARS病毒，就非常擔心SARS病毒能夠循著排水管線侵入同一個集合大樓的另一個住戶，也擔心可能循著污水下流道擴展疫情。2003年到現在，這個方法在covid—19的部分，也被沿用。

台南市衛生局長許以霖說，設監測點是中央的權責，中央在各地有設監測點，台南市部分目前沒有，目前陳時中部長提到有2個地方有，都不在台南市，CT值很高也不具傳染力。

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