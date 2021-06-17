長輩開打AZ疫苗！副作用有哪些、觀察時間要多久「4大QA一次看」

▲民眾仍擔憂施打AZ疫苗後出現的副作用，對此醫師們也提出解答。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／整理報導

AZ疫苗目前全國開放至第六類高齡者施打，第七類則須造冊報請指揮中心同意；另外，莫德納疫苗也將配送第二批，並開放第一至第三類對象注射，在大規模接種的階段，針對疫苗施打相關問題，包括開放施打對象、不可施打族群、打完會出現的副作用有哪些，還有這兩日施打後卻傳出死亡，外界憂心注射疫苗恐給長者帶來未知風險等，《ETtoday新聞雲》也整理4大QA供民眾參考。

Q1：現在誰可以施打AZ疫苗？

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指揮中心9日公布公費疫苗接種7大目標群，僅第七類需要造冊報請指揮中心同意。

第一類：醫事人員／預估50.6萬人

第二類：中央及地方政府防疫人員／預估13.9萬人（這次防疫勤務警察、疫苗生產及疫苗倉儲物流人員納入第二類，還包括警察、救災、救護、海巡、村里長及海關。）

第三類：高接觸風險第一線工作人員／預估6.1萬人（機組員、防疫車隊、防疫旅宿。）

第四類：因特殊情形必要出國者／預估2000人（外交人員、運動選手等。）

第五類：機構及社福照顧系統人員及其照顧者、洗腎患者／預估46.7萬人（長照機構住民及照顧者、居家或社區式長照機構照服員，這次也納入洗腎患者。)

第六類：75歲以上高齡長者／預估150萬人

第七類：維持國家安全及社會正常運作者／預估86萬人（軍人、憲兵、未接觸防疫工作警察、國安單位文職人員、國家關鍵設施必要工作人員。）

另外，也納入運輸及倉儲業者、幼兒園托育人員和托育機構專業人員、高中職以下學校教職員及工作人員。不過，該類名單須報指揮中心同意。

至於莫德納(Moderna) 疫苗部分，中央流行疫情指揮中心16日表示，將於6月18日起配送第二批，同時開放第一類至第三類對象接種。

▲全國開放75歲以上長者接種新冠疫苗。（圖／記者曾筠淇製）

Q2：哪些人不可打AZ疫苗？

指揮中心公布AZ疫苗施打建議，不可施打者包含：

對疫苗所含成分過敏者

施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者

18歲以下青少年

另有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，應暫緩施打AZ疫苗。

有以下狀況者，應謹慎評估施打疫苗的效益及風險，再決定是否施打AZ疫苗：

血小板減少或任何凝血功能異常，如血友病

免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療

懷孕或是可能懷孕的女性

正在哺乳的女性

＊在服用避孕藥或荷爾蒙治療的女性，經醫師評估則可接種。

▲指揮中心說明，對疫苗所含成分過敏者、18歲以下及第一劑接種曾出現急性嚴重過敏反應者不可施打。（圖／記者湯興漢攝）

Q3：疫苗副作用有哪些？施打後要注意什麼？

施打疫苗後出現的副作用與確診新冠肺炎的症狀雷同，讓不少人相當擔心，對此，台中市衛生局長曾梓展表示，接種COVID-19疫苗後，依個人體質不同，可能會產生疲倦、頭痛、肌肉痠痛、發燒超過38度、畏寒、關節痛及噁心，不過症狀通常較輕微，且在數天內會改善消失。

指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎也提醒，有3種狀況要特別留意，第一、打疫苗會出現發燒，但要注意的，通常是施打後24小時內發作，假設超過24小時才出現症狀，就要小心可能不是疫苗所引起；醫師接著表示，疫苗造成的發燒通常不會超過48小時，一旦超出48小時，就要盡快就醫。

第三、疫苗會引起發燒，但不會引起明顯的呼吸道症狀，李秉穎說，若打了疫苗不只發燒，還有嚴重咳嗽、流鼻水或其他跟疫苗不相關的症狀，就要馬上就醫確認是否有其他的感染症。

▲不少人對於新冠病毒感染及施打疫苗後出現的症狀難以辨別。（圖／市府提供）

Q4：打疫苗結束要注意什麼、要觀察到什麼時間點？

醫師姜冠宇表示，施打疫苗後，通常會留在原地觀察30分鐘，如果發生不舒服的情況一定要趕快向醫療人員反應，且AZ疫苗在長者身上產生的副作用相較於年輕人更低，若在這30分鐘有出現任何不適要盡快回報。另外，也提醒民眾，近期天氣較炎熱，在等待接種疫苗時可能會出現熱中暑現象，乘涼散熱機制也要做好。

至於打完疫苗須在原地等待30分鐘，是針對過敏性休克進行觀察，感染科醫師黃高彬說明，AZ疫苗曾出現的血栓等，則是返家後留意至少2至3個星期。

醫師李秉穎提醒，血栓的症狀有頭痛、腹痛、胸痛等，但會持續存在，並不會緩解，可能伴隨腦壓上升、嘔吐、噁心、意識模糊、癲癇等症狀，也可能塞住腹部腸繫膜血管，導致缺血性壞死，若有相關症狀，應該盡早檢查。

但大規模接種日本捐贈的AZ疫苗才兩天，全台各地出現多起接種疫苗長者返家後猝死案例，讓各界相當憂心。對此，感染科醫師說，無論有沒有打疫苗，每日皆有為數不少的高齡者死亡，難認定與疫苗有關，而接種疫苗利大於弊，建議施打。

醫師們表示，原則上，以全世界施打的人數觀察，AZ疫苗仍是安全的，且針對預防重症、疾病等情況和發生副作用相比，在公共衛生學上仍有其價值，還是鼓勵民眾施打，如果感染變成重症、甚至死亡，機率會高出很多，因此兩全相害取其輕，還是值得施打。