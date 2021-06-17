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中華電信618購物節防疫嚴選行動方案　挺全民安心上網

中華電信（圖／中華電信提供）

▲想要滿足遠距學習、居家辦公、娛樂等需求，行動上網順暢才安心，中華電信火速支援你的關鍵時刻！（圖／中華電信提供）

消費中心／台北報導

你今天也在家待好待滿了嗎？迎接618購物節，中華電信以多項防疫嚴選優惠服務，力挺全民安心居家上網。即日起推出「618網路門市限定5G購機加碼優惠」，購買5G手機及平板電腦，搭配精采5G月繳799元~2699元加碼贈Hami Point 500點，月繳1,399元以上最高享Hami Point 2,000點；因應遠距學習增加的平板需求，中華電信亦包裝「平板電腦防疫優惠專案」，青春無敵學生方案搭配iPad、Samsung平板月繳688元，加贈Hami Point 500點。上述加碼贈點，亦可兌換最實用的foodpanda美食外送金、民生及生鮮冷凍食品等居家防疫必備品，中華電信行動服務嚴選多元方案優惠，一次滿足所有客群。

居家防疫期間，導致行動上網量需求大增，「精采5G四季饗宴」有599～2,699元共8種月租方案，12/24/30個月租期等多元選擇，月繳1399享5G吃到飽，體驗高速飆網的快感，讓工作順暢到不行，再送上最高12,000購物點數，在「Hami Go」新增的宅家輕鬆購專區，隨時兌換最實用的自動感應酒精噴霧機等民生防疫品補給生活所需，免運直接宅配送到家；針對網路需求較少，訴求「夠用就好」的話，依個人行動上網量，推薦「4G/5G上網量加價購買一送一」補充最划算，購買計量型1GB/3GB/5GB後，可獲得倍增流量2GB/6GB/10GB，用量變多，1GB最便宜也只要69元起，可以無負擔的輕鬆加購。

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲防疫在家辦公、上課，網路使用量跟著大增，中華電信提供行動網路吃到飽超值優惠方案。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

中華電信（圖／翻攝自中華電信網站）

▲申辦 「精采5G 四季饗宴」方案，另享Hami Point優惠贈點，可兌換超商購物金、美食外送金或宅家生活必備品。（圖／翻攝自中華電信網站）

在宣布三級警戒延長後，因停課不停學，中華電信貼心推出「青春無敵學生方案」，主打多款實惠的iPad、Samsung平板，搭配上網吃到飽月繳只要688元，除同享上述加碼贈Hami Point 500點外，並提供Hami書城月讀包前3個月免月租、及合約期間再享KKBOX免月租30個月，選購後還可直接宅配到家，居家學習不中斷。

6月18日將於中華電信獨家開賣的Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G 鍵盤組，隨貨即加贈「ITFIT雙模無級滑鼠」(價值890元)、FunPark童書夢工廠2個月(價值298元)，讓平板化身輕薄類筆電，工作、學習無往不利！針對短期上網需求的學生，推出「學生預付卡90日上網防疫包」優惠價900元，學生新申租4G預付卡享90日行動上網無限瀏覽，即可以實惠的價格享受遠端學習之便利。

中華電信（圖／翻攝自中華電信網站）

▲Hami Video影劇館推出眾多電影與戲劇強檔好戲，讓你追不完。（圖／翻攝自中華電信網站）

不能出門趴趴走，宅在家也能隨時享受娛樂，電影、戲劇、音樂、遊戲、Podcast，中華電信為行動月租客戶推出「宅家休閒Hami 好樂活」，提供多元的加值服務選擇，月繳19元，立即帶來大大樂趣，完整休閒生活；此外，也有「Hami Video影視雙享包」，影劇館與電視館一起買24個月租期，月租僅188元，再贈6GB行動上網量，最適合精打細算的小資族，最新電影與戲劇看不完。

中華電信挺全民一起抗疫，包裝「行動服務嚴選方案」提供最強居家娛樂陣容，飆網、追劇不無聊，也推出實惠的5G行動上網方案，強力支援遠端辦公、學習，滿足宅在家的多元需求，即刻至中華電信網路門市輕鬆申辦，防疫期間讓你不出門，零接觸、最安心。

中華電信擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋，及受國內外肯定的優質行動網路，嚴選最經濟、實惠及便利所有客群的防疫優惠方案，與全民齊心渡過居家防疫辦公、學習及享受行動娛樂的每一刻！

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關鍵字：

防疫中華電信居家辦公遠距上課上網行動網路行動上網4G5GHami

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