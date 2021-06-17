里長憂長者打AZ猝死　北市沒給接種名單「乾脆發筊杯」





▲日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在台北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打，預計18日開放80歲以上長者施打。（示意圖，非文中當事人／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

全台各縣市陸續開放高齡長者施打AZ疫苗，不過卻傳出有14人接種後猝死；有里長反映，先前北市府不斷呼籲里長們要多關心長輩施打疫苗後身體狀況，但先前卻沒提供85歲以上接種名冊，18日即將開放80歲以上長者施打疫苗，恐更難做後續健康追蹤，「工具不發，乾脆發筊杯好了！」

台北市政府17日上午8時開放80歲以上長者網路預約打疫苗，大安區臥龍里長邱奕承17日受訪時表示，目前僅接到幾通零星電話，還沒有很多人來詢問，長輩可能因為前幾天的經驗後，都有提前做部署；不過他擔憂，有許多85歲以上長者擁有慢性病，被醫生評估不適合打AZ疫苗，因此頻頻來詢問，能否請里長幫忙找其他廠牌的疫苗？讓他難以回答，更不知道這些尚未接種疫苗的長者，未來要施打何種疫苗？

▲新光醫院於國立台灣科教館設立接種站，替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

台北市政府日前向里長喊話，盼協助關懷長者施打疫苗後的身體狀況。但邱奕承提及，北市府先前就沒提供85歲以上長者名冊，當時只能透過實體通知單確定人數，且仍不知道有哪些長者已經接種過疫苗，難以進行關懷，倘若獨居長者接種疫苗後身體出現狀況，里長們無法即時反應，只好祈求上天一切平安，「工具不給我，我建議市府發筊杯好了。」

對此，台北市副市長蔡炳坤表示，85歲以上長者通知單都是透過里長發放，若真的有問題，可以向民政局反應、提供資料；至於此次開放80歲以上長者打疫苗，因為網路預約系統有更新，沒預約到的人才會收到通知書，避免已經預約的民眾重複收到通知。