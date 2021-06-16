印度退將嗆中國：邊境部署戰機數量　可達「解放軍2.5倍」

▲印軍嗆解放軍，在邊境部署的戰機數量多達2.5倍。圖為印度飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍近期在中印邊境舉行空中的大型軍演，印軍也派出飆風戰機緊急應對，雙方軍事對峙的情況再度升高。對此一名印度退將表示，印軍在邊境的空軍基地數量，遠超過解放軍，在當地部署的戰機數量是解放軍的2.5倍。

根據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，解放軍空軍最近在印中邊境的拉達克（Ladakh） 東部附近進行軍演，出動包括殲-11和殲-16等戰機，數量大約21~22架，據信是從西藏、新疆等地的基地起飛。

退役的空軍中將邱普拉（Anil Chopra）指出，解放軍在拉達克附近，只有3個空軍基地，最近的是阿里昆莎機場（Nagri Gunsa Airport）的空軍基地，受限位置在海拔3000 的高度，這只是一個小機場，只能容納幾架軍機。

▲解放軍在印中邊境部署的戰機，主要是殲-11與殲-10。圖為殲-11。（圖／翻攝自大陸國防部網）

喬普拉進一步分析，解放軍最主要的空軍基地在350公里外的和田基地，可以部署50~60架左右的戰機，目前已發現當地部署的是殲-10和殲-11，也有較新型的殲-20，另外還發現過轟-6K轟炸機，第三個空軍基地喀什基地，更是距離600公里遠。

喬普拉強調，印軍掌握解放軍在這些基地部署的機種，主要是殲-10、殲-11，總數不超過100架，印軍在戰區周圍350公里，部署10個空軍基地，可部署的戰機多達250架，遠超過解放軍的戰機數量。

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