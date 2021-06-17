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28架共機擾台「還有3艘軍艦」在背後！　專家分析真實目的

▲▼共機擾台0615。（圖／國防部提供）

▲6 月15日發生最高紀錄的28架共機擾台。（圖／國防部提供）

記者林彥臣／綜合報導

日媒日前才分析，因為拜登與菅義偉發表的「美日聯合聲明」，睽違52年首度明確提及台灣，強調台海和平與穩定的重要性，讓共機繞台的頻率明顯減少，15日不但發生了史上最高紀錄的「28架共機擾台」，事實上還有3艘軍艦出現在台灣東南方的公海，與這一批共機進行對抗操演。對此有專家分析，解放軍背後的目的，其實沒這麼簡單。

根據《日經亞洲》報導，從今年1月1日至4月16日美日峰會當天為止，中國派遣軍機進入台灣西南防空識別區的天數達75天，頻率大約是每周5天，合計共有257架飛機進出，平均每次派出3.4架，其中以殲-10與殲-16戰機為大宗，期間多次派出10架或更多戰機，更於4月12日達到單日25架的最高紀錄，當時有越來越多人猜測拜登與菅義偉將在峰會上明確提到台灣。

▲▼美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮舉行峰會，會後聯合聲明談及台灣。（圖／路透）

▲拜登與菅義偉的「美日聯合聲明」提及台灣，被日媒認為有效減少共機擾台。（圖／路透）

報導稱，自4月16日美日峰會至今，中國平均每次派遣1.9架共機擾台，目前尚無涉及10架或以上的大規模軍事活動，且過去14天裡，只有7天有軍機進出，其中1天有2架飛機參與，其餘6天則各僅1架飛機，包含美國國務卿布林肯6月4日當日。

「中華經略國防知識協會」研究員王志鵬從出沒共機的類型與動線分析，高速戰機出現的海域，仍然僅侷限於台灣西南海域巴士海峽以西的小區域，當切入台灣「防空識別區」（ADIZ）的西南角之後即返航，戰機飛行路徑極短；惟其飛行活動路徑，多在我高雄至東沙島的垂直航線上。

王志鵬指出，低速機無論是運8型反潛機、電偵機或是遠干機，其飛行偵查的路徑，多為巴士海峽以西的出入口，僅5月20、21日分別有1架運8反潛機穿越巴士海峽至台灣動南海域後返回，並有遠干機於後方空中進行遠程偵蒐和干擾，而二日分別有2架殲16與殲轟7戰機則位於更後方之處執行高空警戒。

▲▼沉寂9天 共軍1架次運8端午擾台ADIZ 。運8反潛(同型機) 。（圖／國防部）

▲王志鵬認為解放軍真正的目的，是對台灣西南海域做長期的「戰場經營」。（圖／國防部）

王志鵬認為，運-8反潛機的仍出現高度偵察頻率，有必要穿越巴士海峽進行偵查時，表示水下可能有美日的潛艦出沒，才會在後方同時出現電偵機、空警機和殲擊型戰鬥機，進行協助與警戒，其餘都是單日1架進行西南海域的偵察活動；此再次顯示，近期中國軍機已由對美偵蒐、監視與對峙，重新回歸到持續對於西南海域的長期「戰場經營」。

王志鵬強調，這樣的經營一旦成功，對於美國未來航空母艦戰鬥群或潛艦進出巴士海峽與南海時，以及台灣軍方支援東沙島，將形成非常強大的挑戰。

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