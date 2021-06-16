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美太空軍首創飛機載火箭　1.2萬米高空發射進衛星軌道

▲▼ 觀星者運輸機載運「飛馬XL」火箭。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 觀星者運輸機載運「飛馬XL」火箭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張家瑋／綜合報導

美國太空軍於13日凌晨1點11分（美國時間）成功執行「戰術快速反應發射2號」（TacRL-2）衛星發射任務，美國太空軍軍令部長約翰·雷蒙德（John W. Raymond）表示，一年前向太空與飛彈系統中心（Space and Missile System Center）提出挑戰後，該團隊展示了創紀錄的快速生產與發射，正常情況下這樣的發射需要2到5年的時間，但現在卻只花了11個月。

綜合外媒報導，諾斯洛普公司（Northrop Corporation）「觀星者運輸機」（Stargazer L-1011）運送火箭，從加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）升至太平洋上方4萬英呎（約1.2萬公尺）的高空，發射「飛馬XL」火箭（Pegasus XL），成功點燃後加速進入軌道，再把衛星送到太空中。TacRL-2是太空態勢監測衛星，由太空與飛彈系統中心的太空狩獵辦公室（Space Safari office）、「空軍研究實驗室」（AFRL）、猶他州立大學太空動力學研究室共同研發。

▲▼美國太空軍完成TacRL-2發射任務。（圖／翻攝自美國太空軍官網）

▲美國太空軍完成TacRL-2發射任務。（圖／翻攝自美國太空軍官網）

根據維基百科，飛馬火箭（Pegasus）是一種小型的有翼運載火箭，專門運載443公斤（980磅）以下的衛星至低軌，它是一種從空中發射入軌的火箭，因此不需要地面的發射場，高空發射也使火箭不用面對強大重力和空氣摩擦力，可減少燃料攜帶，而「觀星者運輸機」（Stargazer L-1011）自1990年代就開始執行衛星發射任務，至今已發射45枚「飛馬」系列火箭，近年更將多枚美國航空暨太空總署（NASA）的衛星送上太空。

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