快訊／7歲腦死柔道小弟「住院57天」按摩腳有反應　院方回應了

記者林彥臣／綜合報導

台中市7歲的黃姓小弟，遭到教練與學長側摔27次腦死，住院57天後傳出被按摩腳時，出現有反應的現象。對此，主治的衛福部豐原醫院表示，屬於脊椎自然反射，昏迷指數仍為3。

▲豐原7歲男童遭教練證重摔腦死，已經住院57天。（圖／民眾提供）



黃小弟今年4月因遭教練、學長重摔27次，顱內出血目前收治加護病房治療中，有網友轉傳黃父的影片指稱，按摩黃小弟的腳有反應，希望大家繼續為黃小弟集氣。

▲黃小弟今年4月遭到教練側摔27次腦死。（圖／民眾提供）



豐原醫院表示，黃小弟近日血壓恢復平穩，所以停用升壓劑，而按摩腳部出現反應，屬於脊椎自然反射，目前昏迷指數3，腦部、呼吸及消化功能尚不佳，需要依賴呼吸器，目前治療中。

▲台中地檢署依「成年人對兒童傷害致重傷罪」將何姓教練起訴。（圖／翻自同富國中柔道隊）



台中地檢署檢察官6月4日偵結，依涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段，刑法第277條第2項後段之成年人對兒童傷害致重傷罪嫌，將何姓教練提起公訴。

根據檢方調查，被告何姓男子為柔道教練，卻並無柔道教練證。何男自2015年起，在位於臺中市豐原區某柔道館無償教學柔道。何男於4月21日，明知黃姓男童年僅7歲，尚未學習好柔道之基本動作、護身倒法，卻仍指使其他兒童與他對練，因黃童不願繼續練習，並口出「教練是大笨蛋」等語，導致何男心生不滿，竟基於傷害之犯意，對黃童進行過肩摔、丟體、拋摔等柔道動作。

過程中黃姓男童曾表示「頭很痛」，但何男卻認為男童是假裝不舒服，繼續對黃童為柔道摔練等動作10多次。後來見到男童嘔吐，何男雖停止並清理場地後，仍接續對黃童為過肩摔等柔道招式動作。過程中黃姓男童頭部多次撞擊到地板，最後人癱躺在地上已無反應，雖經送醫急救，仍因此受有顱內出血、中樞衰竭、昏迷指數為3之重大難治傷害。



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