　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄支援接種站醫護人員每天發1千！下波疫苗到位預計可打到82歲

▲高雄市府16日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

▲高雄市府16日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市首波87歲以上長者15日開放施打疫苗，為了感謝接種站醫護同仁辛苦，市長陳其邁宣布每人每日將額外補貼1千元，針對疫苗數量，他也提到下一波疫苗高雄預計能配發4萬2500劑，順利的話希望18日開打，但還是看要配送時間。

▲高雄各社區接種站 。（圖／衛生局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄各社區接種站 。（圖／衛生局提供）

高雄87歲以上長者15日開始接種疫苗，各接種站醫護人員忙進忙出，高雄市長陳其邁表示，看到醫護同仁相當辛苦，他很感動，因此宣布支援接種站醫院的醫事人員，每人每日將額外補貼1千元，感謝醫護同仁，從6月12日生效。

▲高雄各社區接種站 。（圖／衛生局提供）

▲高雄各社區接種站 。（圖／衛生局提供）

陳其邁提到，高齡長輩施打疫苗首波是施打87歲以上長者，中央預定再發給高雄市4萬2500劑疫苗，估算可以打到82歲左右，所以86至82歲的長者都會依序通知，要大家不用擔心，里長、里幹事都已造冊完畢，配送順利的話，預計18日開始施打，但詳細仍要看中央疫苗配送時間。

目前高雄疫苗接種進度，衛生局簡任技正潘炤穎表示，依據統計，高雄市87歲以上長者接種率已經接近70%，長照機構、洗腎中心等機構醫事人員預計6月23日前完整接種；而第一線醫護人員累積至今(16日)早已接種92%，陳其邁也向剩下8%第一線醫護人員喊話，希望大家能趕快施打，希望能完成100%。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

鳳山早餐店一家已5確診！6旬婦曾到台北旅遊　回家傳4人

高雄長輩打疫苗Day2！百歲嬤很抗拒…10孫勸說才肯來

ET快訊
莫德納全發！陳時中回應女記者「確實妳很敏銳」　網全懂暗示了
他23歲中4.3億樂透！　狼狽現況曝光
蛇精男染新冠「整個人都變了」　消失5個月首露面
確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台新冠疫苗接種破百萬人次！AZ特殊血栓再增2例

趙少康批「組團赴美打疫苗有啥好罰？」　觀光局澄清：沒禁止出國

莫德納全發！陳時中回應女記者「確實妳很敏銳」　網全懂暗示了

「呼叫鈴當服務鈴」還投訴沒刷馬桶！護理師嘆：挺醫護別只換頭貼

陳文茜喊公布第二類名單！陳宗彥用人數回應：中央防疫人員3千人

桃園連鎖麵店女兒、岳父都中　龜山4工人居隔確診全廠191人PCR

張博洋加碼開嗆「全台被雙北2市長綁架！」　網氣炸：妖魔鬼怪全現形

每日僅給1745點！醫批用HFNC需「貼錢救人」　健保署公開定價依據

確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫

高雄支援接種站醫護人員每天發1千！下波疫苗到位預計可打到82歲

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

全台新冠疫苗接種破百萬人次！AZ特殊血栓再增2例

趙少康批「組團赴美打疫苗有啥好罰？」　觀光局澄清：沒禁止出國

莫德納全發！陳時中回應女記者「確實妳很敏銳」　網全懂暗示了

「呼叫鈴當服務鈴」還投訴沒刷馬桶！護理師嘆：挺醫護別只換頭貼

陳文茜喊公布第二類名單！陳宗彥用人數回應：中央防疫人員3千人

桃園連鎖麵店女兒、岳父都中　龜山4工人居隔確診全廠191人PCR

張博洋加碼開嗆「全台被雙北2市長綁架！」　網氣炸：妖魔鬼怪全現形

每日僅給1745點！醫批用HFNC需「貼錢救人」　健保署公開定價依據

確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫

高雄支援接種站醫護人員每天發1千！下波疫苗到位預計可打到82歲

企甲／展逸天行者日本教頭線上訓練　目標單場兩進球脫離保級區

【廣編】萌翻了！養鹿協會鹿隊長LINE上報到

【廣編】小資女當包租婆　美女前主播王薇買房攻略公開

全台新冠疫苗接種破百萬人次！AZ特殊血栓再增2例

列北市接種疫苗5大缺失　王鴻薇：柯市長你認為北市有及格嗎？

貨車掛「請給我疫苗」布條繞高市府！按喇叭抗議不到一圈被警攔

摸魚航警快看！他休假當疫苗志工「雙手皺巴巴」...熱血真勇警

災害警報、訊息加星號　谷歌公布Android更新內容

「同島一命」變「雙北歹命」　黃子哲批苗博雅：覺青變馬屁精

「夢裡啥都有」製作假哽圖諷政府補助　肉羹攤商：只是好玩

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

「高端疫苗」數據好看　中研院學者揭內幕：真為國光叫屈

今增167例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

疫情趨緩可先降2.5級？陳時中回應了

批陳時中笨！他求撤三級警戒：人民快餓死

台新冠病毒「自行進化Delta」！醫：傳染力50%↑

能回到去年生活嗎？　醫給答案

「無症狀感染者」打疫苗會怎樣？台大醫86字解答了

台大醫揭台迫切危機　收到2大咖訊息

打完疫苗返家休息才2hrs…新竹97歲嬤在家中猝逝！

台北101精品櫃姐確診　閉館消毒

更多熱門

相關新聞

他加碼嗆「全台被雙北綁架」　網氣炸

他加碼嗆「全台被雙北綁架」　網氣炸

台北市議員苗博雅日前在政論節目講「全台縣市陪雙北坐牢」，引發輿論抨擊。對此，台灣基進黨新聞部主任張博洋今（16日）再加碼開嗆，直言「現在的狀況是全台灣被雙北兩個市長綁架！」消息一出，立刻引起網友一片撻伐。

確診女開生日趴狂採買！　還揪閨蜜聊天

確診女開生日趴狂採買！　還揪閨蜜聊天

快訊／憂心新冠病毒「流感化」　柯文哲頭痛：恐要打不同疫苗

快訊／憂心新冠病毒「流感化」　柯文哲頭痛：恐要打不同疫苗

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

印度神童預言成真　英國出事了！

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面