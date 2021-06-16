高雄支援接種站醫護人員每天發1千！下波疫苗到位預計可打到82歲

▲高雄市府16日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市首波87歲以上長者15日開放施打疫苗，為了感謝接種站醫護同仁辛苦，市長陳其邁宣布每人每日將額外補貼1千元，針對疫苗數量，他也提到下一波疫苗高雄預計能配發4萬2500劑，順利的話希望18日開打，但還是看要配送時間。





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▲高雄各社區接種站 。（圖／衛生局提供）

高雄87歲以上長者15日開始接種疫苗，各接種站醫護人員忙進忙出，高雄市長陳其邁表示，看到醫護同仁相當辛苦，他很感動，因此宣布支援接種站醫院的醫事人員，每人每日將額外補貼1千元，感謝醫護同仁，從6月12日生效。

▲高雄各社區接種站 。（圖／衛生局提供）

陳其邁提到，高齡長輩施打疫苗首波是施打87歲以上長者，中央預定再發給高雄市4萬2500劑疫苗，估算可以打到82歲左右，所以86至82歲的長者都會依序通知，要大家不用擔心，里長、里幹事都已造冊完畢，配送順利的話，預計18日開始施打，但詳細仍要看中央疫苗配送時間。

目前高雄疫苗接種進度，衛生局簡任技正潘炤穎表示，依據統計，高雄市87歲以上長者接種率已經接近70%，長照機構、洗腎中心等機構醫事人員預計6月23日前完整接種；而第一線醫護人員累積至今(16日)早已接種92%，陳其邁也向剩下8%第一線醫護人員喊話，希望大家能趕快施打，希望能完成100%。

時間對我們來說完全沒用！

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