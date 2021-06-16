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擄人痛毆凌虐致死！2主嫌重判10年...幫丟包醫院的判無罪

▲▼空曠廢墟,兇殺,兇地,謀殺,殺人。（圖／翻攝自Pixabay）
▲楊姓男子只為了幫友人出氣，竟將邱男擄走活活打死。（示意圖／Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名楊姓男子因不滿邱男曾經逼迫友人傅男簽立本票，竟找來6名同夥一起把邱男押走虐打，邱男被打得遍體麟傷，雙腳腳筋都被打斷，最後活活被打死。楊男將邱男以棉被裹好後，找來不知情的2名友人將邱男帶到急診室丟包，事件才因此曝光。法官近日審理終結，認定楊男揪眾打死邱犯傷害致死罪，7人各判10年到3年6月不等徒刑，另外不知情卻幫忙載送死者丟包醫院的2人則因罪證不足判無罪。

▲▼ 槍擊,殺人,槍手。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鄧、鍾2人並未參與擄人與傷害過程，卻因幫忙開車丟包邱男到急診室，被警方依共犯鎖定，後法院判決2人無罪。（示意圖／pixabay）

判決指出，楊男因不滿邱男曾強押好友傅男討債、並逼簽本票，因此找來周男等人於2020年9月間，開車前往邱男家埋伏抓人。當天傍晚，楊男等人守株待兔見邱男開車到家，立刻以包抄方式圍堵邱男，主謀楊男與同伴將邱拉下車，一行人拿著2把鎮暴槍、持球棒壓制邱，將他痛毆一頓，眾人打完第一回合還不過癮，竟將邱男再押往桃園某處豪宅繼續施暴。

邱男被以球棒、水管、榔頭等毆打成重傷，引發橫紋肌溶解症，失去意識昏迷，眾人發現邱男昏迷後，才發現事情大條，一夥人找出棉被裹住邱男，將他運送到後車廂後，再找來不知情的鄧、鍾2男，由2人驅車前往楊梅天成醫院急診室，將裹著棉被的邱男丟下後逃逸。

警方根據資料鎖定鄧、鍾2人，並循線向上摸出楊男等行兇惡徒。

法官認，楊男只因幫朋友出去，竟策畫同夥一同將邱男押走，並活生生凌虐致死，顯見缺乏對他人生命自由的尊重，讓死者家屬承受喪子之痛，造成無法彌補的傷害。雖楊男等人對於犯行深感懊悔，但除在押被告外，其餘被告在開庭還多次遲到，甚至審理時還用手機，顯見在面對司法審判時漫不經心態度，難以認定有真心對犯行有悔悟，態度不佳。

合議庭法官審酌，楊男、謝男共同犯傷害致死罪判刑10年，另其他共犯各判7年6月到3年6月。而載運傷者的2人則因罪證不足判無罪。

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