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小米展示200W有線與120W無線快充！　最快8分鐘充飽4000mAh電池

▲小米展示世界最速有線與無線快充。（圖／取自Twitter）

特約記者洪聖壹／綜合報導

去年展示 120W 快充技術的小米集團，今天上午公開展示了其最新 200W 快充技術，採用電池容量 4000W 的小米11 Pro，經過全新的 HyperCharge 有線快充系統，可以在 8 分鐘內把手機充飽，過程中全程錄影。

小米集團在去年以電池容量 4500mAh 的小米10 Ultra 展示其 120W 快充，測試結果可以在 23 分鐘內充飽電，不過後續推出的上市版本經過實測發現，這項技術有兩個先天限制。首先，必須要使用小米自家的充電組，包括充電插頭跟充電線。另外一點，充電的環境必須要在額定電壓 220 ~ 240V 的情況下，才能達成這樣的充電效率，以台灣普遍額定電壓為 110V 的情況下，快充效果不到 100W。

至於小米公司這次發表的其實除了 200W 快充技術，另外也展示了 120W 無線快充，兩支參與測試的手機都是「魔改版小米11 Pro」。實測結果，200W 有線快充在 8 分鐘內就可以充飽，而 120W 的無線充電，只需要 15 分鐘內就可以充飽4000mAh電量的手機。

▲小米集團CEO雷軍親自公開最新快充技術。（圖／取自Twitter）

小米表示，小米11 Pro 魔改版改用了 4000mAh 的 10C 石墨烯電池，利用兩塊 2000 mAh 電池串連的形式，分擔充電電壓、降低瞬間發熱，進而提升充電效率。另有一個重點，小米這次將電荷泵（charge pump）數量從以往的 2 個改為 3 個，目的當然就是要分散充電壓力，讓這對電池即使在進行快充時產生的熱能，也和一般快充差不多。

▲小米公開最新快充技術使用的手機是魔改版小米11 Pro。（圖／取自微博）

除了小米公司，OPPO 與華為都有提出自家的快充技術，以 OPPO 公司的 125W SuperVOOC 技術來說，它同樣能在 20 分鐘內充飽 4000mAh 電池容量，不過這項充電技術來到台灣，同樣會因為當地的電壓設定的關係，降低充電效率。無論如何。

依照往例，最新的快充技術由當年旗艦機配備，目前尚未確認該項快充技術是否由接下來的小米Mix 4 所採用。但是以目前來說，小米算是在智慧型手機有線充電、無線充電領域拿到快充的雙料冠軍了。

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