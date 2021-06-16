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西園醫院疫苗之亂　黃珊珊：「醫院自作主張」副院長已經跟我道歉

▲黃珊珊。（圖／北市府提供）

▲黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對北市西園施打疫苗爭議，北市副市長黃珊珊16日下午強調，今天早上沒有任何預約名單被取消，因為根本沒有預約，這件事應該是西園醫院希望想分散施打時間，所以自行跟里長更動時間，而對方也誤會了，這都沒跟衛生局報告，下一波希望各醫院遵守市府統一的規定。另外，黃珊珊也透露，副院長已跟她道歉了。

黃珊珊表示，北市府6月13日就由民政系統發出通知書，給所有85歲以上長者，告訴大家請先上網預約，如果沒有預約到的話，6月16日下午可到各指定醫院施打疫苗，並且每一位長者可以去的醫院地點跟時間，都寫在通知書上，所以6月13日發出的通知書就已經確定，沒上網預約的長者，就是6月16日下午才可以到指定的醫院施打疫苗。

對於西園醫院的狀況，黃珊珊解釋，院方15日的確有配合北市府的疫苗接種，也有開相關的預約，但16日早上本來就沒有疫苗門診，也就是今天早上沒有預約的問題，所以院方本來就沒有市政府的預約名單，當然就不會提供相關疫苗。

黃珊珊說，西園醫院15日的狀況是，院方清楚知道16日下午才可以打未預約的名單，但院方可能自作主張覺得16日早上是空的，就去告訴兩位里長，對方也拿出手上名冊，說有300多人，但其實這些人裡面，有一大半可能預約施打完疫苗；接著，院方可能認為一個下午無法施打300劑，所以跟里長們說早上來施打。

黃珊珊表示，昨天西園醫院向衛生局表示，希望16日早上開打，昨天下午由市長親自主持的疫苗會議，也清楚告訴大家，北市6月13日就已經公告，未預約的長者都是16日下午統一處理，但西園醫院還是希望提早拿到疫苗，所以北市依舊在15日晚上11時半許，通知院方來取疫苗，而他們同仁則表示自己住在新北林口很遠，所以早上才能來拿疫苗。

黃珊珊澄清，事實上，北市府沒有任何16日早上預約的名單給西園醫院，所以並非事先有什麼名單，而北市丟給院方，導致院方沒辦法打完，這個事完全是醫院內部管理問題

黃珊珊只車，早上她去西園醫院，並跟西園醫院副總院長表示，這件事情造成市政府很大的困擾，因為疾管科的同仁昨晚已通知院方來取疫苗，但是自己沒來拿；另一個，早上說北市府臨時撤掉相關疫苗，讓西園醫院取消預約名單，在強調一次， 今天早上西園醫院沒有任何名單被取消，因為根本沒有預約。

黃珊珊認為，這件事應該是西園醫院想要分散施打時間，所以自行跟里長更動時間，里長也誤會了，這都沒跟衛生局報告， 這部分，醫院可能是求好心切，但衛生局也都盡量配合，下一波也是希望各個醫院遵守市政府的統一規定。

針對有議員質疑，北市府弄一個超過西園醫院醫療量能的人數來施打疫苗，造成非預約場次無法預估人數，時間也無法分流一事，黃珊珊重申，16日早上沒有任何預約，那些里有一半以上長者都透過預約打完，所以不是300多個，300多個是全部名單，是西園醫院可能自己誤判，認為這些就是16日下午要施打疫苗的名單，所以提早到早上；因此，為避免同樣事情發生，希望未來任何單位先跟衛生局溝通，而非自己找里長，自己認為多少人，要以市府公布的為主。

黃珊珊也透露，16日上午視察西園醫院狀況時，院方坦言誤會里長們拿出的名單數量，以為全數人都會打西園醫院施打疫苗，所以這件事西園醫院副總院長已向她說聲抱歉了。

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