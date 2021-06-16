快訊／基隆外傭包辦90歲阿公大小事...他確診　家庭接觸父傳子

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（16日）公布國內新增本土個167案例，確診個案新增18例死亡；基隆市增2例，累計共267人染疫。基隆市長林右昌16日公布基隆2例確診個案，其中案13392，是案9723的兒子，先前採檢陰性，後來身體不適就醫確診，另1名90多歲男性，主要由外傭照顧，後來確診收治醫院。

林右昌表示，16日CDC公布基隆2例確診個案，案13392、50多歲男性，為案9723的兒子，6/4日接觸者採檢陰性，匡列居家隔離，因身體不適就醫確診，已收治醫院疫調中；案13439、90多歲男性，為案12700外傭的主要照顧者，匡列接觸者採檢確診，已收治醫院，疫調中。

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基隆市政府表示，截止6/16日基隆市確診者分佈行政區統計：中正區：22人、七堵區：32人、暖暖區：22人、仁愛區：50人、中山區：62人、安樂區：58人、信義區：21人，共計267人。

▲6月16日基隆公布2例確診者。（圖／基隆市政府提供）

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