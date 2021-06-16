公衛專家建議疫情趨緩「可先降2.5級」？　陳時中回應了

記者嚴云岑／台北報導

台大公衛學院教授陳秀熙表示，新冠疫情連續2周Rt值小於1，代表疫社區警戒與移工篩檢發揮功效，解封之日可期，但建議先降到2.5級，等6月底、7月初長者都打完疫苗後，再降回2級，才是最保險的做法。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官回應了。

陳秀熙上午在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中表示，隨著疫情趨緩，各界對於降級也有不少討論，現在醫護疫苗施打率已超過70%，加上長期照護相關機構及老人開始施打疫苗，社區、企業、基層醫療及家戶四大篩檢，種種措施都能降低重症死亡與小型感染所造成社區流行，的確可以考慮改變警戒措施，但不建議一次從三級直接降回二級，應該先降到2.5級，先對民眾最需要的產業進行經濟復甦，等到6月底、7月初長者都打完疫苗後，再將回二級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心雖然從6月15日起開始幫長者接種疫苗，但陳秀熙提醒，接種後到產生保護力，仍需要1至2週時間，為了避免更多老人感染造成重症發生，建議民眾仍須將戴口罩、維持社交距離等NPIs措施維持在90%以上，就算未來順利解封，在疫苗施打覆蓋率還沒達到群體免疫之前，也不能隨意脫掉口罩。

陳時中下午在記者會中，被問及如何看待降到2.5級一事？他表示，目前看來疫情雖然穩定，但每天篩檢量依然有4到5萬件，陽性率下降代表疫情平穩，但千萬不能以為是趨緩，民眾應該要非常注意。因為依照各國經驗，只要稍微不注意就可能會反彈，現在會廣納各界意見，也會討論各種可能性，但會謹慎以對。陳時中強調，疫情現在非常緊張，現在還是希望疫苗順利施打，再做下一步規劃。

陳時中另補充，產業復甦不是說開就開，因為會有連鎖效應，如果開放一個無法控制，可能就會讓整體防線出問題。現在是民主社會，指揮中心當然也樂見疫情快速下降到可以解封的程度，但不會一次全部解禁，否則可能會讓疫情復燃。