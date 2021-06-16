夢到爸媽確診要分開住！3招減輕孩子焦慮　一直討論疫情超NG

▲夢到爸媽確診！兒福聯盟分享讓減輕孩子對疫情的焦慮。（圖／Facebook／兒福聯盟─孩子的守護者）

記者林育綾／綜合報導

疫情嚴峻難免人心惶惶，不僅大人會擔心，孩子也會感到害怕，近來就有孩童夢到爸媽確診，被迫要分開住，反映出內心焦慮。兒福聯盟表示，此情況要特別留意，建議大人們在家看疫情相關新聞、討論疫情話題「適度就好」，另也提供3招降低焦慮感。

兒福聯盟今（16）日在粉專「疫情下的家長QA時間」提到，最近有孩子晚上做惡夢，夢到爸媽確診了，必須要分開住，顯示出小孩內心非常焦慮。兒盟表示，年幼的孩子因為理解有限，但可能從大人口中、情緒中感受到莫名的焦慮，因此需要家長們特別留意，同時分享減輕小孩焦慮的方法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大人在家討論疫情、觀看疫情相關報導「適度就好」。（圖／Facebook／兒福聯盟─孩子的守護者）

1、看疫情新聞和相關討論「適度」

兒盟建議大人在家討論疫情、觀看疫情相關報導「適度就好」，不要一直盯著新聞重播，也不要讓話題一直圍繞著疫情打轉，避免整個家庭氣氛都壟罩在疫情的焦慮中。而要幫忙孩子處理緊張焦慮，大人也要先能安頓自己，尤其同時面臨居家上班或收入不穩的壓力，大人本身可能就很煩惱，因此需要時也可致電兒福聯盟的爸媽callin教養專線：0800-532-880。

2、說明疫情依年齡調整用語、引導正確習慣

家長在跟孩子說明疫情時，兒盟建議要「依據孩子的年齡調整用語」，重點放在「如何避免病毒找上我們，即使真的生病了，也可以透過醫院的幫忙」。3歲以下的孩子，大人只要用壞菌寶寶這類的話語代替新冠肺炎病毒這類的專有名詞即可，並引導孩子正確洗手等習慣。

而3到6歲的孩子，家長可以利用繪本、畫畫等方式，告訴孩子怎麼做就能讓病毒不找上我們，除了勤洗手，還要運動、吃得營養健康；學齡後的孩子可能已經從學校、電視、網路等多重管道認識了這個疾病，所以家長需要的是「確認孩子們得到的資訊是正確的」。

▲跟孩子說明疫情時，兒盟建議要「依據孩子的年齡調整用語」。（圖／Facebook／兒福聯盟─孩子的守護者）

3、正向活動+規律作息

除了減少暴露在這些新聞中，提供正確的保護資訊，家庭生活中也應有一些 「正向開心的活動」，搭配「#規律的作息」，適度轉移孩子的注意力，也能降低孩子們的焦慮與不安。

兒盟也推出「我的保健畫冊」供家長免費下載，可以透過裡頭的活動，一方面跟孩子好好說明怎麼保護自己的健康，也有認識情緒的部分，幫助孩子表達，找到安心的方法。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來