南投人預約不到疫苗！他卡位成功卻秒放棄：讓給最需要的人

▲南投平地原住民縣議員石慶龍，將得來不易的疫苗名額讓給其他長者。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投AZ疫苗今天上午開打，由於劑量不足、縣政府又採電話預約方式，引發大批預約不到名額的民眾怨聲載道；但僧多粥少中也有人性光輝，平地原住民縣議員石慶龍原本成功預約，卻因體弱多病的8旬老母也已順利預約，馬上打電話向衛生所表示放棄名額，「應把機會先給更年長、有疾病在身的長輩們。」

南投縣本次疫苗接種以75歲（原民65歲）以上縣籍民眾優先。石慶龍昨在個人臉書專頁上PO文指出，其母已高齡84歲、先前手術後無法自理生活，臥床1年多，料想疫苗預約電話一定塞爆，因此前晚就請姪女等2位年輕家人，在隔天上午9點同步開放預約時務必一起打電給衛生所，幫老母爭取名額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石慶龍說，姪女在上午約9時40分來電傳達好消息，說已幫石母預約到了，由於一次可預約2人，還貼心地幫去年底年滿65歲、符合原民長者施打資格的自己順便預約，他總算安心。

▲南投AZ疫苗今天開打，圖為草屯鎮接種站施打情形。（圖／記者高堂堯攝）

石慶龍表示，目前全國疫苗短缺不足，自己原本就沒急著在此時施打，只想著一定要先幫年老體弱的母親預約到；況且10點見到姪女時，她還正在猛打電話中，想幫她母親和阿姨預約，因此才取得名額1個小時，他就致電衛生所，放棄這次接種機會。

石慶龍補充，雖然自己已非年輕體壯，但應把機會先讓給比他更爲年長、有疾病在身、抵抗力差，也是最需要家人照顧、社會關愛的長輩們；暖心文章PO出後，許多網友都大讚「議員你真棒！」、「議員辛苦了~謝謝」。

►360度全面殺菌 同時去除空氣異味



►獨／感染「親像一捾粽」忌出遊 松柏嶺受天宮防疫圖網友瘋傳



►戶外辦喪事聚11人罰66萬？ 南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰



►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬 群聚怎麼罰？來看南投首例



►日月潭水位回升 清道光墓碑露臉2個月今又「滅頂」



►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」 網轟冷血分局長登門道歉