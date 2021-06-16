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南投人預約不到疫苗！他卡位成功卻秒放棄：讓給最需要的人

▲南投平地原住民縣議員石慶龍，將得來不易的疫苗名額讓給其他長者。（圖／資料照片）

▲南投平地原住民縣議員石慶龍，將得來不易的疫苗名額讓給其他長者。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投AZ疫苗今天上午開打，由於劑量不足、縣政府又採電話預約方式，引發大批預約不到名額的民眾怨聲載道；但僧多粥少中也有人性光輝，平地原住民縣議員石慶龍原本成功預約，卻因體弱多病的8旬老母也已順利預約，馬上打電話向衛生所表示放棄名額，「應把機會先給更年長、有疾病在身的長輩們。」

南投縣本次疫苗接種以75歲（原民65歲）以上縣籍民眾優先。石慶龍昨在個人臉書專頁上PO文指出，其母已高齡84歲、先前手術後無法自理生活，臥床1年多，料想疫苗預約電話一定塞爆，因此前晚就請姪女等2位年輕家人，在隔天上午9點同步開放預約時務必一起打電給衛生所，幫老母爭取名額。

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石慶龍說，姪女在上午約9時40分來電傳達好消息，說已幫石母預約到了，由於一次可預約2人，還貼心地幫去年底年滿65歲、符合原民長者施打資格的自己順便預約，他總算安心。

▲南投AZ疫苗今天開打，圖為草屯鎮接種站施打情形。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投AZ疫苗今天開打，圖為草屯鎮接種站施打情形。（圖／記者高堂堯攝）

石慶龍表示，目前全國疫苗短缺不足，自己原本就沒急著在此時施打，只想著一定要先幫年老體弱的母親預約到；況且10點見到姪女時，她還正在猛打電話中，想幫她母親和阿姨預約，因此才取得名額1個小時，他就致電衛生所，放棄這次接種機會。

石慶龍補充，雖然自己已非年輕體壯，但應把機會先讓給比他更爲年長、有疾病在身、抵抗力差，也是最需要家人照顧、社會關愛的長輩們；暖心文章PO出後，許多網友都大讚「議員你真棒！」、「議員辛苦了~謝謝」。

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