時力批陳時中EUA標準是密室協商　她問：錯了不必負責？

▲立委陳椒華。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國產高端疫苗二期臨床試驗解盲成功，食藥署10日也公布疫苗的緊急授權標準，其中以免疫橋接進行三期臨床試驗的方式引起爭議，時代力量黨團副總召陳椒華16日痛批，WHO及多國專家都還未認可免疫橋接方式，食藥署卻要依此進行國產疫苗療效評估基準，且聲稱不是法規命令，沒有公告，質疑衛福部「密室敲定，錯了也不必負責。」

衛福部食藥署10日公布的國產疫苗EUA審查基準中，考量台灣與美國疫情差異，難以執行大規模疫苗療效驗證試驗，食藥署5月初起陸續召開專家會議，研商「以免疫橋接(immuno-bridging)方式，採用免疫原性(中和抗體)作為替代療效指標。」若結果不遜於AZ疫苗，即可放行。

對此，陳椒華指出，免疫橋接技術仍未被WHO及多國學者採用，統計專家如何判斷「免疫橋接」的抗體數據？衛福部長陳時中及衛福部食藥署藥品組副組長吳明美都表示，「功效大於風險」時就通過國產疫苗EUA，但「功效大於風險」的依據為何也沒有公開。

「如果國產疫苗這麼優異，為何衛福部食藥署連EUA審查會議紀錄與會議資料都不敢公開？」陳椒華指出，高端公司都已經提送EUA審查資料到食藥署，今天台北地檢署也啟動高端公司炒股案調查，相關的會議紀錄與學術依據資料卻仍未公開，她要求衛福部應該召開公聽會向全國人民說明。

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