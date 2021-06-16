美雷根號航母南海演訓　衛星照拍下陸國產航母山東艦進駐三亞母港

▲美國航母雷根號（USS Ronald Reagan）打擊群進入南海演訓。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國海軍昨（15）日發出聲明指出，雷根號航母（USS Ronald Reagan）打擊群已進入南海準備執行任務。據了解，大陸國防部曾在5日時秀出山東艦在黃海進行海試及演練的畫面，不過在雷根號進入南海同日，有網友在推特（twitter）上放出衛星空拍照，顯示大陸國產航母山東艦已進駐三亞母港。

Satellite image via @sentinel_hub spotted USS Ronald Reagan operating in the #SouthChinaSea, Jun 15.

Ronald Reagan CSG entered the #SouthChinaSea for the first time during its 2021 deployment, Jun 14.

Image credit: @lobsterlarryliu pic.twitter.com/2u7PcC8XCj — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) June 15, 2021

據《南海戰略態勢感知計畫》（SCSPI）推特指出，衛星照顯示雷根號航母打擊群於14日進入南海，是該打擊群在2021年首度進入南海活動。美國海軍聲明中也提到，尼米茲級核動力航母雷根號及其打擊群已進入南海，「雷根號打擊群正在進行海上安全行動，這是美國海軍在印太地區日常行動的一部份。」

此外，雷根號航母除進行海上作戰演訓外，還與空中部隊進行協同作戰訓練，艦隊包括神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67）與導彈驅逐艦「海爾賽號」（USS Halsey DDG-97）。

▲網友在推特上曬出大陸國產航母山東艦進駐三亞母港的衛星照。（圖／翻攝liuming推特）

網友Liuming在推特上不僅曬出大陸國產航母山東艦進駐三亞母港的衛星照，同時也貼出解放軍海軍054護衛艦尾隨雷根號航母打擊群艦隊的空照圖。