美雷根號航母南海演訓　衛星照拍下陸國產航母山東艦進駐三亞母港

▲美國航母雷根號(USS Ronald Reagan)打擊群進入南海演訓。(圖/路透)

記者魏有德/綜合報導

美國海軍昨(15)日發出聲明指出,雷根號航母(USS Ronald Reagan)打擊群已進入南海準備執行任務。據了解,大陸國防部曾在5日時秀出山東艦在黃海進行海試及演練的畫面,不過在雷根號進入南海同日,有網友在推特(twitter)上放出衛星空拍照,顯示大陸國產航母山東艦已進駐三亞母港。

Satellite image via @sentinel_hub spotted USS Ronald Reagan operating in the #SouthChinaSea, Jun 15.

Ronald Reagan CSG entered the #SouthChinaSea for the first time during its 2021 deployment, Jun 14.

Image credit: @lobsterlarryliu pic.twitter.com/2u7PcC8XCj