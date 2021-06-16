比全美官方首例還早　研究：新冠病毒可能2019年12月在美現蹤

▲這項研究目前已刊登在醫學期刊「臨床傳染病」（Clinical Infectious Diseases）。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國立衛生研究院（NIH）最新研究顯示，依據全美各地血液樣本所檢測到的新冠病毒抗體，在2019年12月時，新冠病毒就已在美國本土現蹤，比衛生單位發現的首例個案還要早了數週。

NIH研究團隊在2020年1月日至3月18日期間收到全美2.4萬個血液樣本，隨後展開分析，結果在9人的血液樣本中檢測出新冠肺炎病毒抗體，包括最早來自於1月7日在伊利諾伊州採集的樣本、1月8日從麻薩諸塞州、2月3日從威斯康辛州、2月15日從賓夕法尼亞州及3月6日在密西西比州收集的樣本。

由於染疫後體內產生抗體的所需時間約為2週，依據上述研究結果，得知美國在2020年疫情正式爆發之前，早在2019年12月聖誕節之前就已經有人染疫，比全美官方公布的首例確診還要早。

回顧全球疫情爆發初期，新冠疫情2019年底在中國湖北武漢出現，並於2019年12月31日向世界衛生組織通報第一起個案。而美國第一例染疫個案，是名來自華盛頓州的男子，他2020年1月15日自武漢返國，1月19日就醫，1月20日病毒檢測結果呈現陽性。

不過，NIH這份最新研究存在部分缺陷，除了少了相關人員旅遊史紀錄，早期潛在病例一開始是否是在中國染疫，或是與感染者有過接觸仍不得而知，且血液中的抗體是為了對抗新冠病毒SARS-CoV-2、或其他冠狀病毒所產生，專家難以辨別，即便使用2種檢測法，仍擔憂可能出現偽陽性。

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