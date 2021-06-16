自費打AZ疫苗！他預約第二劑「被取消」　怒：要我混高端打？

▲高齡長者施打AZ疫苗。（圖／記者林名揚攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗短缺，就有網友表示，之前自費施打第一劑，結果現在疫短缺，打不到第二劑，跟醫院預約結果直接被取消，政府一開始掛保證絕對夠，現在卻改口說不夠用，認為自己被當成盤子，如果繼續拖下去，「難不成最後是要叫我AZ混高端打？」

一名網友在PTT憤怒發文，之前自費打第一劑AZ，後來疫情爆發疫苗短缺，他預約第二劑施打，先被延期後來直接被取消，一開始政府掛保證疫苗一定夠，打完第一劑也打得到第二劑，但後來疫情爆發，民眾搶打疫苗，造成國內疫苗短缺，必須依疫苗接種順序施打。

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原PO指出，如果繼續拖下去，疫苗短缺的問題沒有解決，到時候疫苗是不是只留給未施打第一劑的人，「難不成最後是要叫我AZ混高端打，防護力會更高嗎？是把我們當成盤子薛是不是？」原PO透露，自己也不是前幾類的施打對象，「只能跟其他人一起共體時艱？」

▲原PO預約第二劑被取消。（圖／翻攝PTT）



貼文一出後，網友們表示，「有一支很好了，一堆一支都沒有」、「不要太不滿，很多連打都打不到」、「至少有打到國際認證的」、「原po認命吧，疫苗進來還要送驗分批，所以兩週內政府得弄到AZ，不然原po真的就白打了」。也有網友笑說，「高端還比較貴，你還倒賺喔」。

據了解，台灣取得首兩批AZ疫苗分別在5/31、6/15到期，當時還一度擔心疫苗過期得報廢的問題，在國內出現機師染疫事件，接種疫苗的人逐漸變多，在本土疫情爆發後更是讓疫苗供不應求，得暫緩自費。此外，目前世界衛生組織建議，AZ疫苗2劑之間應間隔8至12週。

指揮中指揮官陳時中表示，現在疫苗要留給需要的人，下一批疫苗才會保留給施打第二劑的人，差不多是7月初。台北市長柯文哲也說，除了第一線的防疫工作人員應該打第二劑外，「其他人在疫苗這麼短缺的狀態下，應該不要再打第二劑，應該把這機會讓給這些連第一劑都沒有打的人」。