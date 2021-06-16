捐台124萬劑AZ內幕曝！日華懇透露：日本手上現有的疫苗全給了

▲日本6月初將手上的124萬劑新冠疫苗，全數送給台灣。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本政府捐贈台灣124萬劑阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，疫苗很快於本月4日運抵桃園國際機場，解決台灣的燃眉之急。不過外界好奇，為何是提供124萬劑疫苗，而非容易理解的整數；日華議員懇談會會長古烏圭斯透露，其實當初台灣希望提供300萬劑，但124萬劑疫苗已是當時日本能取得的所有份量。

日本新聞雜誌網站《WEDGE Infinity》昨（15）日刊出一則由長期關注台灣政治的資深媒體人野嶋剛的專訪，古屋圭司接受專訪時透露日本捐贈台灣AZ疫苗的幕後祕辛。他表示，其實約莫在5月中旬日本就出現討論提供疫苗給台灣的聲浪，當時正值台灣駐日代表謝長廷於5月24日在官邸宴請日本政要、美國駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young）的前一周。

古屋圭司透露，雖然日本國內有第一三共製藥負責代理生產AZ疫苗，不過僅是從原廠獲得原液，再從本地進行裝瓶、分裝等後續工作，無法在短時間內產出台灣提出的300萬劑疫苗要求，而儘管日本政府5月21日才核准AZ疫苗，但決定國內暫不使用，也因此產出可將AZ疫苗優先提供給台灣，緊接著進行檯面下的工作，包括能優先提供多少劑量、運送方式等。

古屋圭司無奈表示，其實在此次提供疫苗給台灣的過程中，最重要的是時間要迅速，且必須在檯面下進行，才能阻止中國妨礙，因此於運送前一晚的6月3日才公佈確切消息。「原本考慮透過COVAX平台向台灣提供疫苗，但COVAX提供台灣疫苗的時間恐怕遙遙無期，而若透過日本紅十字會，也是需要一定時間。」

▲日本超黨派國會議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）會長古屋圭司、駐日代表謝長廷。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

古屋圭司說明，謝長廷在與日方洽談時提到，希望日本能在6月中旬前將疫苗送抵台灣。對此，日華議員懇談會事務局長、同時身兼日相菅義偉的輔佐官木原稔與古屋圭司商量，如何有效在短時間內提供疫苗。

台灣設想在6月10日獲得疫苗，結果實際上卻比預想提早一周送達，而美國承諾提供台灣75萬劑疫苗，迄今卻仍未送達。至於日本政府為何會有如此高效率，古屋圭司用聖誕節蛋糕做比喻，「謝長廷希望能讓台灣儘速獲得疫苗，我也認為就像是聖誕節蛋糕，若在12月28日才送到就沒意思了，這會降低禮物的意義與價值。」

另外，先前曾有報導指出此次疫苗捐贈的幕後推手是前首相安倍晉三。對此古屋圭司表示，其實在此波行動中也不乏安倍晉三的身影，因為執政黨自民黨本來就凡事採取「團隊合作」，大家各自扮演好應盡的本分、採取行動、排除北京當局壓力、協助外務省，並讓日華議員懇談會提高警戒、避免顯眼的動作。

據悉，日華議員懇談會目前約有300名國會議員加入，其中不乏中堅與年輕議員。古屋圭司表示，大多數人認為台灣鄰近日本，是該相挺的國際友人，因此新科議員幾乎有8成都會選擇加入。

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