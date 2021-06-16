重症醫3點解釋「台灣死亡波形」！19天後人數急降：很快會到平原

▲日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

全國實施三級警戒後，新增確診數及死亡案例在近3日都有明顯趨緩，重症專科醫師黃軒指出，台灣只用了19天就停止劇增情形，「相信很快就會走到平原了」。

黃軒今（16）日在臉書發文指出，「台灣的抵達死亡波形的尖峰，僅用了19天，死亡人數沒有再劇增了，之後開始急速下降中」，但回想去年全球各國第一次疫情的死亡波形，是用了很長的時間才克服。

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黃軒提出3點原因，首先，「這是臺灣不錯的重症醫療技術，大家重症團隊互相交流打氣」，北部的重症病房滿了，就會由中南部團隊合作承接。

▲黃軒PO文。（圖／翻攝自Facebook／黃軒）



第二，新冠肺炎已經在各國經歷不同的重症死亡經驗，「我身為重症醫療，已經吸取國外經驗和作好了準備就緒」，第三，包括血氧濃度監測、單株抗體療法、高流量鼻導管、社區居家廣篩及疫苗擴大接種「5大救命工具」，已經一一到位。

黃軒認為，台灣的重症死亡波形會快速下降，目前正在往低位走，「相信很快，就會走到平原了」，只要未來2星期內不再有上揚的情況，平安度過端午佳節這一波，「也期待，更是大家共同祈福，即將結束了」。