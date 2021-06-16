王思聰苦追女同志4年「卑微對話曝」！女方私照美呆　始末一次看

▲王思聰被曝光苦追孫一寧4年。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「千億富少」王思聰15日和「姬圈（女同性戀的圈子）第一網紅」孫一寧網上互罵一事鬧得沸沸揚揚，女方更是搶在王思聰爆料前先發制人，曬出了一系列和王思聰的私下聊天記錄，大爆王思聰「愛而不得」惱羞成怒，引爆輿論。

長相清純甜美的孫一寧是一名女同志，這幾日深陷情感風波，被前女友小汪在網上發長文怒錘，她與網紅「嗚嗚姐」是假CP，只是為了騙粉絲錢。

隨後，孫一寧在直播中嚎啕大哭，哭完以後，她突然發布了兩條怒罵王思聰的言論，甚至稱其是「瘋狗」。王思聰自然也不甘示弱，怒斥女方滿嘴謊言，甚至還放話要爆料揭穿女方真面目。

▲孫一寧長相清純甜美。（圖／翻攝自微博）

戰火持續升級！孫一寧15日下午又開直播喊話並威脅王思聰，「你如果少爆一條聊天紀錄，你就是條狗，你以為我怕你，我如果死了，你會好過麼，你把我逼成什麼樣子，我談戀愛跟你有什麼關係。」之後，王思聰不屑回應稱，女方太能演戲了，「這個人心理有大問題！」

網友們正等著王思聰要把手裡的聊天紀錄曝光時，女方猝不及防先PO出了自己和王思聰的聊天紀錄，局面順勢反轉。孫一寧洋洋灑灑寫了一篇長文，將自己和王思聰的情感糾葛講得明明白白，她寫道，王思聰曾多次邀約在酒吧等地見面，並且明確的表示過對自己的追求，不過自己都委婉的拒絕了。

在兩人相處的過程中，王思聰經常會提出各種要求。孫一寧在一次失約後，王思聰便大發雷霆，並點贊了女方的黑歷史，兩人於是短暫的冷戰。不久，兩人和好後，王思聰還是會有情緒失控的時候。孫一寧字裡行間也表現出了對現狀的不滿，她於是將這一出大戲歸結為王思聰花錢買輿論、網路霸凌，言語間皆是委屈。

▲孫一寧曝光一系列和王思聰的聊天紀錄。（圖／翻攝自微博）

為了證明自己話語的真實性，孫一寧曬出了一系列和王思聰的聊天紀錄，曝光男方私下真面目。聊天紀錄顯示，4月時，兩人在曖昧階段，王思聰話語間都是寵溺，時常關心女方的生活動態，甜言蜜語更是一套又一套，甚至還表示，「以前是喜歡的多，但是現在只喜歡一個。」

王思聰更常常纏著要看女生的自拍，如果女生不給看，他就會找一堆借口賣慘，表示自己的吃不好也睡不好，心情低落。除了化身「粘人精」，王思聰也是土味情話的滿分選手，在聊天中一直對女方示愛不停，就算被嘲笑油膩也心甘情願。

不過，不管王思聰怎樣的示好，孫一寧始終表現出拒絕冷淡的態度。4月15日，孫一寧更明確對王思聰說，不想做他的女朋友，對他更多的是畏懼和尊敬。不過，王思聰依舊窮追不舍，想要再見一面。

4月16日，因為孫一寧拒絕了相約的要求，王思聰惱羞成怒、翻臉不認人，並放狠話表示，「互刪吧，之後妳等著。」可即便如此，王思聰幾天後依舊高頻率地聯繫著孫一寧，並主動低頭道歉、要求和好。

為了討女方歡心，王思聰還表示，自己就是她的真命天子，並承諾會讓孫一寧做最幸福的女人。這一連串的聊天紀錄曝光，也瞬間讓吃瓜網友嘲笑王思聰「得不到就毀掉」，「我真的笑了，這就是王思聰要曝的？追不到愛的老男人？威逼利誘全用上了，還是得不到，有點慘，王總，咱寧姐是不是唯一一個你花4年都得不到的女人？難怪你暴怒！」

▲王思聰被網友群嘲為舔狗。（圖／翻攝自微博）

輿論愈演愈烈後，王思聰現身怒斥，孫一寧是女同性戀，卻一直裝直女騙自己，並且還主動牽手說她是自己的女朋友。不過，孫一寧明確回應，王思聰早就知道自己是女同性戀。她曬出的聊天紀錄也顯示，曾明確跟男方說過自己就是一名女同志，並稱永遠都是。

最後，王思聰再次回應說，是女方主動他才上鉤的。不過，對此孫一寧僅僅表示，「哦哦。」