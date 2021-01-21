陸富二代王思聰又成被執行人！涉及款項達3.3億元

▲大陸富二代王思聰。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸富二代、萬達集團王思聰21日傳出被上海金融法院列為被執行人，執行標的超過7700萬元人民幣（約3.3億元新台幣）。王思聰2019年就曾被北京法院列為被執行人，當時的執行標的為1.5億人民幣（約6.5億元新台幣），他還因此被下達「限制消費令」，名下的房產、車輛、存款都被查封。

根據陸媒報導，王思聰再度成為被執行人，執行法院為上海金融法院，立案時間為1月11日，執行標的為7701萬元人民幣。不過，報導中未提到王思聰此次列入被執行人的原因。

王思聰2019年就曾被列為被執行人，執行標的為1.5億人民幣，當時法院還被下達了「限制消費令」，禁止他搭乘飛機、高鐵等交通工具，且由於他未履行還款義務，名下的房產、車輛、存款等財產也被查封，直到後來與對方達成和解，相關禁令才解除。

王思聰現年33歲，為大陸前首富、萬達集團董事長王健林的獨生子，他曾被父親送往英國與新加坡就學，返回大陸後在萬達集團任職。王思聰熱愛電子競技，多年前收購了iG電競俱樂部，並親自下海擔任選手，參與數場英雄聯盟職業賽事，不過表現並不亮眼，一個多月後便宣布退役。

▼王思聰曾短暫擔任電競選手，但表現並不亮眼。

