美國宣布捐「80瓶疫苗」給這國！網看傻：根本汙辱　真相曝光

記者曾羿翔／綜合報導

美國駐千里達與托巴哥(Trinidad and Tobago)大使館近日透過推特指出，將會捐贈「80瓶疫苗」給當地人民，更強調每一瓶都很重要。推文一出讓許多網友看傻並開酸，直呼「有搞錯嗎？」、「少得可憐」、「這根本是種汙辱」、「是不是少寫很多個零？」。對此，千里達及托巴哥政府則親上火線說明真相。

▲美國宣布捐「80瓶疫苗」給千里達與托巴哥。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，美國駐千里達與托巴哥大使館的推文至今已累計8000多則的引用。千里達與托巴哥是一個人口達140萬的國家。一瓶輝瑞含有5份的劑量，換算下來80瓶疫苗則有400劑量，若每人要施打2劑，美國捐贈的數量只能讓當地的200人施打到疫苗，與140萬數量相差甚大。

對此，千里達與托巴哥國家安全部則對美國表達感謝之意，稱「疫苗是美國給的一點點禮物，我們相當樂意接受」，並沒有在美國原先的大型捐贈計畫當中，藉此向外界澄清此事。

千里達與托巴哥是一個位於中美洲加勒比海南部、緊鄰委內瑞拉外海的島國，國內目前已累計近2.9萬確診病例，且有670人死亡。美國總統拜登（Joe Biden）日前宣布，將捐贈5億劑輝瑞疫苗給全球，給世界上92個中低收入國家，將拯救數百萬人的生命。

USA Donates Vaccines to Trinidad and Tobago pic.twitter.com/5S0OTQfJU5 — U.S. Embassy POS (@USinTT) June 14, 2021

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