榜首航警自曝上班7年都過退休生活　進警大研所資格可能不保

記者黃翊婷／綜合報導

航警局安檢大隊陳姓警員今年初考取警大公共安全研究所，還拿下榜首，卻自曝「在航警局工作7年，基本上每天都在過退休生活」，引發爭議。雖然陳員已撤下文章並公開道歉，但事後不僅被航警局予以記過一次並調整職務懲處，甚至連進警大的資格都有可能保不住。

▲航警局同仁不滿陳員將航警局說成涼單位。（圖／翻攝自Google地圖）

年約30歲的陳員在補習班網頁分享自己準備警大研究所考試的心得，卻自曝自己從警打混摸魚的生活，「畢業就來到航警局，我103年畢業至今沒有受理過任何報案，沒開過任何罰單，基本上每天都是在過退休生活，幾乎兩個月就出國玩，根本與社會與警界脫節。」

陳員還說，「無奈疫情關係，生活頓失玩樂的重心，我重拾書本，但我已經把以前學校法條的科目忘掉一乾二淨，決定選一科完全沒有法條的科目來研讀」，他不但沒有罪惡感，甚至還炫耀「每天都可以放縱拿手機看，不會有罪惡感」、「上班打混摸魚、念書也馬馬虎虎」。然而，這篇心得文公開後，陳員隨即遭同仁檢舉，這才趕緊撤下文章，火速打出職務報告向長官解釋、道歉。

▼▲陳員的上榜心得文章。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，陳員雖然以榜首的成績考取警大公共安全研究所，但因為尚未入學，校方沒有懲處權，得知此事後僅表示由航警局決定如何處理。根據《自由時報》報導，陳員進警大的資格可能保不住；其他同仁對此也感到非常憤怒，直言他們在疫情爆發前，每天都要對面平均4萬人次的出境旅客安檢，忙到連上廁所的時間都沒有，卻因為一篇文章，被外界認為是尸位素餐的涼單位，全局上下都很氣憤。

而對於陳員的行為，航警局局長林順家也震怒不已。至於後續懲處，航警局15日回應，陳員在網路上發表言論純屬個人行為，本局相關員警從事機場保安、貨物安檢均兢兢業業、戮力從公，尤其在疫情期間更是戮力不懈，將依照端正警察風紀規定，予以陳員記過一次並調整職務。