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陳時中第2劑AZ「黃金時間」曝光！　最晚能延到這天打

陳時中打疫苗。（圖／截自指揮中心提供支影片截圖）

▲陳時中打疫苗。（圖／截自指揮中心提供支影片截圖）

記者崔子柔／綜合報導

目前世界衛生組織建議，AZ疫苗2劑之間應間隔8至12週，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在3月22日施打第1劑，至今已超過12週時間，不過國外研究指出，間隔12週至16週打第2劑有一樣的保護力，所以陳時中在7月11日前接種都還來得及。

陳時中在3月22日施打第1劑，12週後約在6月14日左右，但目前國內許多人連第1劑都沒打到，他昨（15）日就對此表示，「我可能再等等吧」、「因為現在打得很熱絡，我怎麼樣都會撐到新貨到達，我才會打」。

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國外研究數據顯示，間隔12週至16週施打第2劑疫苗的保護力相同，印度公共衛生基金會總裁雷迪（Professor K Srinath Reddy）指出，印度已將施打時間延長至12週至16週，而該國為全球重災區，現又碰上疫苗短缺，有不少學者在討論「只施打一劑疫苗」。

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打。（圖／記者湯興漢攝）

我國疫苗數量不足，目前依7大類公費接種對象順序施打，讓不少先前自費施打疫苗的民眾擔心「能否準時打到第2劑」，指揮中心發言人莊人祥則回應，近期還會有一批AZ抵台，將保留疫苗給上述對象，不用太擔心。

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