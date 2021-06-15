好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

▲女子在好市多購買雞的里肌肉，意外挑出碎骨。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者柯振中／綜合報導

一名女子在好市多購買里肌肉，回家處理時，意外在上方發現碎骨，因此上網分享，提醒購買民眾要注意。沒想到，貼文發出以後，女子立刻收到廠商的回覆，瞬間感受到滿滿的誠意，「我不會因為這件事情退貨，也不會因此拒買XX（廠商名稱）的產品。」

這名女子14日在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，當天準備午餐時，由於孩子想吃炸雞塊，因此從冷凍拿出里肌肉來解凍，沒想到正在處理時，手被雞肉上的硬物刺到。

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仔細一看，才發現竟是雞肉的碎骨，由於孩子進食的時候，總是大口大口咬，怕孩子被碎骨扎傷，女子開始全部檢查，共挑出了5塊碎骨。

女子也提醒，工廠生產線無法完全清除碎骨，因此消費者要稍微注意一下，畢竟受到疫情影響，無論什麼原因，去醫院都十分麻煩。

▲女子購買雞肉發現上面有碎骨，廠商隔天私訊致歉。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文發出以後，女子隔天立刻收到廠商來信，廠商為此致歉，也詢問是否有人受傷，也表達誠意，希望協助處理後續。女子則回應，因為有發現，所以沒有大礙，也非常感謝廠商來訊關切。

女子忍不住表示，看到這段訊息，立刻感受到廠商的誠意，「我覺得這樣就夠了～我不會因為這件事情退貨，也不會因此拒買卜蜂的產品。」

網友看完廠商的回覆，也感到相當暖心，在下方留言回應，「他們真的很棒」、「這才是有良心的廠商」、「很棒，生意要做長久就是要這樣」、「雖然沒買過，但這樣的回覆，真的可讚許。」