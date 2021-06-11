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網友激推！好市多「食物必購清單」，吃了下次還要買

▲▼好市多補貨清單。（圖／翻攝自FB/好市多社團）

▲疫情期間補貨，必須列好清單看準出手。（圖／翻攝自FB/COSTCO 好市多 商品消費心得分享區，以下同）

編輯/ Lily

防疫在家，不少人都會趁著空檔去美式賣場大補貨，除了添購自己與家人愛吃的，一些網路討論正熱的話題食品，你不可以不知道！

▲▼好市多補貨清單。（圖／翻攝自FB/好市多社團）

#秘傳燒肉醬

三餐在家料理，調味超重要，這款秘傳燒肉醬，獲得網友們一致好評，除了可以當作肉的醃醬，來來當五花肉的沾醬也好吃，也可當作紅燒魚的佐料，涼拌洋蔥也很對味，整體而言炒菜、燒烤都OK，用途可說是相當廣。

▲▼好市多補貨清單。（圖／翻攝自FB/好市多社團）

#ENGLISH TEA 早餐茶

不少人是為了「網美風」瓶子購入，網友反饋茶包泡起來相當清香，茶包數量不少，CP值滿高，也可以當作水果茶的基底，非常順口好喝。

▲▼好市多補貨清單。（圖／翻攝自FB/好市多社團）

#泰式青木瓜海鮮沙拉

許多網友分享這款沙拉十分開胃，海鮮控吃起來超滿足，完全適合夏天，爽脆的青木瓜搭上檸檬和辛香紅蔥頭，再淋上酸辣甜味醬汁超好吃，即便一個人吃完一盒也沒罪惡感。

▲▼好市多補貨清單。（圖／翻攝自FB/好市多社團）

▲▼好市多補貨清單。（圖／翻攝自FB/好市多社團）

#Saongwon 冷凍韓式蔬菜煎餅

防疫追劇的必買清單，只要放在鍋中煎到恰恰，當作正餐或是點心都很適合，網友分享餅的本體就有油，所以下鍋不要再放油，直接用小火煎就行，起鍋前要大火逼油一下，更好吃！

▲▼好市多補貨清單。（圖／翻攝自FB/好市多社團）

#TAIAN FOOD 蒜味排骨酥

網友分享好吃方便，簡單丟入氣炸鍋即可，吃起來口感很像鹹酥雞，也有人搭配韓式辣醬，吃起來就像道地的韓式辣醬炸雞。

▲▼好市多補貨清單。（圖／翻攝自FB/好市多社團）

▲▼好市多補貨清單。（圖／翻攝自FB/好市多社團）

#奇美熟水餃

這款水餃網路評價不一，但網友反饋這做成煎餃更好吃，並分享這款水餃有兩種尺寸，大盒的盒子上有寫加29%，內的料比較大，口感比較好。

▲▼好市多補貨清單。（圖／翻攝自FB/好市多社團）

#綜合菠蘿奶油泡芙

這款泡芙激推！一盒9入裝，是螞蟻人的最愛，菠蘿麵包的外皮口感讓人愛不釋手，不少網友分享每去必買，冰起來更好吃，巧克力醬非常濃郁順口。

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