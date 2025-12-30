囂張！國道當賽道飆速200K還開天窗放煙火　4男玩命下場曝

▲4男開3車國道飆速，還開天窗放煙火。（示意圖／翻攝自國道1968）

記者唐詠絮／彰化報導

為了尋求刺激，竟在國道上演玩命關頭！彰化一名吳姓男子與4名友人不僅在國道競速，以140到200公里高速狂飆，甚至開天窗施放煙火，為了躲避ETC通行費，還將2車車牌長期卸除。法官認定其行為嚴重危害公眾安全，依妨害公眾往來安全等罪，將4人判處2至6個月不等徒刑，全案仍可上訴。

黑夜國道成賽道 併排飆車兼放煙火

判決指出，去年9月8日凌晨，無照駕駛的吳男與陳男各自開車搭載許男，先在彰化市會合，隨後將兩車車牌卸下，並用膠帶在後擋風玻璃貼上「XX」記號遮掩，前往南投埔里參加車聚。回程時，兩車在台中烏日交流道與葉男駕駛的車輛會合，竟在國道3號烏日至龍井路段上演危險戲碼。

吳男、陳男、葉男三車以時速140至200公里高速併排，佔據車道競速狂飆。更誇張的是，許男在行經和美路段時，直接從天窗探身施放煙火，瞬間火光四射、煙霧瀰漫，嚴重影響其他駕駛視線，嚇壞往來車輛。

長期不掛車牌逃費 小錢換來刑事罪

除了危險駕駛，吳男與陳男還被查出「慣性逃費」。兩人為躲避ETC計費，從去年4、5月起多次駕駛未懸掛車牌的車輛上國道，導致系統無法辨識車號。吳男共逃繳277元通行費，陳男則逃繳191元，雖然金額不大，但已構成詐欺得利罪。

法官斥責：危害重大 不宜輕縱

彰化地院法官審理認為，4人在車流量大的國道高速併排飆車，極易導致車輛失控肇事；施放煙火更是直接妨害行車安全，已觸犯刑法第185條妨害公眾往來安全罪。法官強調，此罪採「具體危險說」，只要行為造成危險狀態就構成，無需實際發生事故。

雖然4人均無前科且坦承犯行，但法官考量其行為對公眾安全威脅重大，尤其許男施放煙火的情節更為惡劣，因此分別判刑：吳男與陳男各應執行6個月徒刑，葉男5個月，許男2個月，皆得易科罰金。至於吳、陳2人詐得的468元通行費亦須沒收。