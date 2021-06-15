台灣PCR大塞車！母病危...星國男苦等2星期　返國「探病變奔喪」

▲台灣PCR檢測塞車讓星國男子來不及返國探視病危母親。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情爆發，讓許多人措手不及，尤其許多在台工作的外籍人士更是遇到諸多不便。根據新加坡媒體報導，一名在台工作的藍姓男子因母親病重，急需返國探視，但因台灣PCR檢測塞車，他等了兩個星期才順利採檢，但他的母親也在採檢當天早上病逝，讓他感到相當遺憾。

根據《聯合早報》報導，在台灣工作的55歲星國男子藍先生在5月底接獲80歲母親的病危通知，當時他和太太立刻聯繫新加坡駐台北商務辦事處，希望能在最快的時間內返國，「職員讓我們去找移民關卡局，通過SafeTravel網站，能夠申請特別的回國安排，但也須要預約PCR檢測才能乘搭飛機回國。」

不過，當時正逢台灣本土疫情爆發，各地PCR檢測都大塞車，夫妻倆等了兩個星期才順利排到檢測，但是卻在11日檢測的當天早上接到了母親病逝的消息，「我們前一天才和母親視訊，當時她已經半昏迷，我叫她一定要撐著，沒想到她就這樣離開了。」

藍先生說，母親在一年多前被診斷罹患血癌，今年農曆年最後一次見面時，台灣入境新加坡還不用入境隔離，「我當時還答應母親，處理好在台灣的事務，就會回來多陪陪她。」沒想到母親病情卻突然惡化，台灣也因為爆發疫情，讓他無法及時返國而留下遺憾。

藍先生和妻子13日飛抵樟宜機場後，必須再做一次PCR檢測，確定結果為陰性後，直接由專車載往靈堂，兩人也被允許在入境21天內外出三次，每次4個小時，且只能到靈堂或處理葬禮相關後續事項。



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