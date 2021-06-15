成大強制返鄉返校生隔離14天+自費PCR　校方：為了保護學生

▲成大發言人李俊璋指出，執行返鄉後返校學生的自我健康監測、PCR篩檢等防疫措施，是保護返鄉後返校的學生健康安全，投訴學生所言，係其誤解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫3級警戒，為避免端午節返鄉造成防疫破口，中央呼籲國人原地過節，台南市長黃偉哲更提出退票、家戶聯防，希望市民能不要返鄉，有成大學生指控校方要求返鄉後返校的住宿生，強制隔離14天，還要自費500元做PCR篩檢，質疑有「違憲」之虞，成大發言人李俊璋指出，學生所言有所誤解，校方目的是保護學生。

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成大發言人李俊璋指出，成大有住宿生約3500人，此次端午返鄉，經調查約有1000名學生欲返鄉，惟其他2500名住宿生向校方反應，他們配合防疫選擇留在學校原地過節，但其他人卻堅持返鄉，如果他們萬一染疫後回來，恐危害其他同學健康安全，校方聽到學生的聲音，提出解決方案，就是如端午返家後返校的住宿生，要自我健康監測14天（每日量體溫，上網回報身體狀況），不是「隔離」14天，且自費500元做PCR篩檢，以防宿舍群聚感染，校方此一建議有經過成大學生宿舍自治委員會的決議通過。

李俊璋進一步指出，原來學生宿舍是2-4人1間，針對返鄉後返校的學生，校方請他們移舍到新整修完成的宿舍做自主健康管理，且是1人1室，如果該名學生原宿舍室友同意他回去，他就可以回原宿舍住。另外，做PCR篩檢費用是1人5000元，由校方補助4500元，學生自負500元，如果是清寒學生等無法負擔500元費用者，全額篩檢費用由校方負擔。

李俊璋說，校方之前有調查過，返鄉的1000名學生中，只有300名過節後會再返回成大宿舍，因現在成大已全部改為線上教學，學生並不一定要返校，而14日有3名學生返校，也配合規定前往新宿舍做自我健康監測，15日還會有些學生陸續返校，校方也會依上述決議辦理。

對於有成大學生指控，返鄉後返校的住宿生要強制隔離14天，還要自費500元做PCR篩檢，學生認為他們只是道德瑕疵，沒有違法，成大這樣對待他們根本是限制人身自由，有違憲之虞！

李俊璋強調，校方要顧及留校原地過節2500名學生的意見及健康安全，也依校方與成大學生宿舍自治委員會的共同決議，執行返鄉後返校學生的自我健康監測、PCR篩檢等防疫措施，來保護返鄉後返校的學生健康安全，投訴學生所言，係其誤解。

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