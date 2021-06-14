父母先後染疫一家三口確診　苗栗電子廠員工回娘家成傳染源　

▲張麗善說明最新疫情現況。（圖／翻攝臉書）

記者蔡佩旻、林昱萱／雲林報導

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，指揮中心14日宣布新增185例本土病例，另有15人不幸喪生，雲林部分則新增1名本土個案，該案為居住在虎尾的74歲男性，傳染來源為女兒。

雲林縣政府表示，今日新增之確診個案為案13100、男性74歲，家住虎尾鎮，因案9837(女兒)、案10157(太太)先後確診，因此被框列為居家隔離，其12號本來要解除隔離，但解除隔離前採檢結果為陽性，目前已經被送往醫院治療。

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▲雲林確診個案關係圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同。）

雲林縣政府表示，該案為家庭群聚感染，其女兒案9837為苗栗某電自廠員工，5月22日、23日及5月29日、30日曾由苗栗縣至虎尾鎮娘家，5月31日因接觸同公司確診個案，故匡列為接觸者，並至苗栗縣的醫院採檢，6月1日開始出現發燒、喉嚨有痰等症狀，6月2日檢驗結果陽性，而其父案13100在經過居家隔離後，二採也確診為陽性。

另外，縣府也公布，案13100為居家隔離的個案，因此足跡很單純，6號到11號都在家中，隔離期滿要去醫院採檢，12號在醫院採檢，之後由救護車送回家等報告，報告出來確認陽性，因此也立即將其送醫，目前在醫院治療當中。