6／28後留雙北三級？基隆市長林右昌籲同島一命：防疫仍不得鬆懈

▲基隆市長林右昌表示，防疫應不分地區同島一命，6/28後是否能降級防疫警戒，仍有待觀察。（圖／林右昌臉書）

記者羅志華／綜合報導

基隆市15日新冠肺炎本土確診新增3例，市長林右昌於記者會上表示，今日是基隆85歲以上長者施打疫苗的第一天，整體施打率約6成，秩序相當良好，對於不方便前來的民眾，之後會有到府服務，另外，有民眾主張28日以後，僅保留雙北地區三級警戒，林右昌呼籲防疫應團結「同島一命」，28日後的措施，仍待觀察。

林右昌表示，今日視察施打疫苗秩序良好，不少長者自行走路前來、身體相當健康，更有位104歲的長者到場接種，提醒長者不是打完疫苗就不怕病毒，仍需等14天才能漸漸產生防護力，戶籍不在基隆、住在基隆的長者，也能一併在本地接種。

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有民眾反應，目前的全國的三級警戒是「陪雙北市做的」，希望在6月28日以後，雙北以外地區可以降級，林右昌表示，防疫不應分地區，若稍有大意，可能疫情又會再起，是否降級仍有待觀察；另外，許多民眾於今日申請勞工紓困，銀行網路因流量過大塞爆，導致須到銀行排隊、產生群聚風險，林右昌表示，會將狀況反應給中央，看是否能有改進的空間。

基隆衛生局長表示，運送確診案例時，都有確實做好隔離，沒有傳染風險，至於復陽部分，只要在10+7的隔離後，即使仍篩檢陽姓，也已無傳染風險。

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